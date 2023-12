Ha sempre voluto Jorginho alla Juve | Ma sarà lui a raggiungerlo all’Arsenal: la Serie A saluta entrambi per sempre

Non è riuscito ad averlo alla Juventus ma adesso lo abbraccia all’Arsenal, un ex Serie A diventa compagno di Jorginho in Premier League

La Juventus di Maurizio Sarri è stata una curiosa parentesi nell’intermezzo allegriano. Il tecnico ha salutato il Napoli per accasarsi in bianconero dopo essere stato vicino a vincere lo Scudetto con i partenopei. Dopo anni di risultati ma un calcio poco spettacolare, Agnelli decide di cambiare ingaggiando un allenatore che fa del gioco la sua filosofia. Con Cristiano Ronaldo in rosa lo Scudetto diventa quasi automatico e così è stato, pur non senza qualche sofferenza nel finale.

Ultimo titolo nazionale per i bianconeri a termine di un decennio di assoluto dominio in Serie A, partito con la gestione guidata da Antonio Conte che ha dato il via a un ciclo vincente con l’aiuto anche dello stadio di proprietà.

Dopo Sarri il ritorno di Allegri, consapevole di non poter disporre più di una rosa competitiva come la sua prima esperienza sulla panchina juventina. Al terzo anno è tornato a giocarsi lo Scudetto con quello che si prospetta un testa a testa con l’Inter di Simone Inzaghi.

Un centrocampo però povero di idee tattiche e di fantasia, stesso problema che si è trovato a fronteggiare Sarri che non ha potuto esprimere al meglio il proprio gioco come era capitato a Napoli e prima ad Empoli.

De Ligt vicino all’Arsenal, possibile nuovo compagno di squadra di Jorginho

De Ligt, allenato proprio da Sarri alla Juventus, potrebbe diventare compagno di squadra di Jorginho all’Arsenal. A riportare la notizia è il The Athletic. Visto il notevole costo del cartellino, però, il club inglese potrebbe affondare il colpo nel mercato estivo e convincere sia il difensore olandese che il Bayern Monaco.

Con Kim, arrivato proprio dal Napoli, ex squadra sia di Sarri che di Jorginho, il club bavarese si è assicurato un centrale affidabile per molti anni e questo potrebbe favorire il trasferimento di De Ligt in Inghilterra.

De Ligt e Jorginho, dalla Serie A alla Premier League

Sia per De Ligt che per Jorginho si fa quindi molto difficile un ritorno in Serie A. Due giocatori di grande talento che sono passati dal nostro campionato per poi andare a giocare altrove.

Un difensore roccioso e con il vizio del goal, un regista dal piede magico e con la capacità di innescare i compagni tipica del fuoriclasse adesso fanno la fortuna di altri club.