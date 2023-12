Milan, te lo ricordi? Era in campo in finale di Champions | Ora si ‘improvvisa’ allenatore: ha firmato in Serie B

Uno dei calciatori che hanno giocato l’atto conclusivo della competizione europea più importante ha accettato una panchina in Serie B.

I tifosi del Milan, dopo aver rivisto la squadra vincere lo Scudetto e tornare in Semifinale di Champions League negli ultimi anni, stanno vivendo una stagione alquanto complicata. Partita sotto i miglior auspici, ora la squadra rossonera si trova già fuori dalla corsa Scudetto, nonostante il terzo posto in classifica, ed è stata eliminata dalla Champions League, con la retrocessione in Europa League.

La quantità enorme e inimmaginabile di infortuni, unita ad una fiducia ai minimi termini verso Stefano Pioli, poi, completano il quadro di una situazione a tratti desolante. Il Milan di fine anni ’80 e degli anni ’90 e 2000, purtroppo per i tifosi rossoneri, è soltanto un lontano e pallido ricordo.

La storia del Milan ha vissuto degli anni e delle epoche davvero magnifiche e molti ricordano con piacere e nostalgia, soprattutto la squadra allenata da Carletto Ancelotti, dalla fine del 2001 al 2009. Una squadra presa in piena crisi di gioco e di risultati e portata in breve tempo sul tetto d’Europa e del Mondo. Soprattutto, però, una squadra piena di campionissimi e giocatori fenomenali.

Una squadra che in breve tempo (dal 2003 al 2007) riuscì a collezionare due Champions League, due Supercoppe Europee, un Mondiale per Club, uno Scudetto, una Coppa Italia ed una Supercoppa Italiana. Nello stesso periodo di tempo, inoltre, i rossoneri giocarono per tre volte in cinque anni la finale della vecchia Coppa dei Campioni, arrivando anche una volta in semifinale.

Il Milan di Ancelotti e le finali contro il Liverpool

Oltre ad Ancelotti in panchina, ed ovviamente Berlusconi e Galliani a capo della società, quella squadra ha potuto contare su campioni del calibro di Kakà, Maldini, Pirlo, Seedorf, Ambrosini, Gattuso, Nesta, Dida, Cafù, Rui Costa, Shevchenko e Pippo Inzaghi. Questo solo per citare chi con la maglia rossonera ci ha giocato per tantissimi anni in quel periodo, ma non vanno dimenticati anche i campioni che sono stati soltanto di passaggio (Crespo, Stam, Gilardino, etc).

Una squadra che ogni tifoso del Milan che ha vissuto quell’epoca recita a memoria e che ha fatto sognare tutti i rossoneri in giro per il Mondo. Sono tante le partite epiche di quel Diavolo che resteranno per sempre nella memoria collettiva di ogni amante del calcio, ma le due finali contro il Liverpool sono forse l’immagine ed il disegno più letterario legato a quella squadra.

Segnò al Milan in finale di Champions, ora allenerà in Belgio

La sconfitta incredibile di Istambul nel 2005, con la rimonta dei Reds da 0-3 a 3-3 e poi la vittoria ai rigori, ma anche la rivincita rossonera di Atene, soltanto due anni dopo. In quella finale decisa dalla doppietta di Pippo Inzaghi ci fu anche un gol quasi a tempo scaduto di Dirk Kuijt che riaprì la gara e fece tremare per qualche minuto i tifosi del Milan.

L’esterno offensivo olandese, dopo aver giocato per tanti anni con le maglie di Feyenord, Liverpool e nazionale olandese, ora ha 43 anni ed è diventato allenatore. Dopo aver allenato l’ADO Den Haag in patria nel 2022, ora Kuijt ha trovato la sua seconda panchina della carriera. Allenerà il Beerschot, squadra che milita nella seconda divisione belga e attualmente prima in classifica.