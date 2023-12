Torna dopo 5 anni per ‘cacciare’ Alex Sandro | Sorpresa Juve, firma in bianco: il terzino che Allegri ha sempre voluto

Ritorno inaspettato alla Juventus per il terzino che Allegri si trova finalmente ad allenare dopo averlo desiderato a lungo, ecco di chi si tratta

Due giornate al termine del girone d’andata e sorprende la posizione in classifica della Juventus, a un passo dalla vetta occupata dall’Inter e distante solo quattro lunghezze. 40 punti conquistati grazie a una solidità difensiva che mancava da tempo e dalla capacità della squadra di saper soffrire e colpire in contropiede per merito dei suoi giocatori più di fantasia, sempre pronti a trovare il guizzo decisivo per risolvere la partita.

I centrali formano lo zoccolo duro della rosa con prestazioni di altissimo livello, con un Bremer tornato ai livelli del Torino, un Federico Gatti che ha trovato fiducia ed è risultato spesso importante in fase offensiva e un Danilo rientrato nel migliore dei modi dall’infortunio.

Gli esterni non convincono del tutto. Al momento solo Cambiaso, tornato in bianconero dopo il positivo prestito al Bologna, è riuscito a imporsi nello scacchiere tattico di mister Allegri che cerca di cambiare spesso i propri interpreti nel ruolo.

Adattati a centrocampo, i terzini si limitano più alla copertura che alla spinta sulla fascia e al tecnico livornese manca un giocatore che sappia fare in maniera efficace le due fasi, fornendo assist al bacio per le punte, in particolar modo a Vlahovic.

Spinazzola nel taccuino di Giuntoli, ritorno alla Juventus per lui?

Tra i possibili rinforzi del reparto la Juventus potrebbe assicurarsi le prestazioni di Leonardo Spinazzola che potrebbe tornare in bianconero ed essere finalmente allenato da Allegri che lo ha sempre stimato.

Il giocatore ha un contratto in scadenza il prossimo giugno con la Roma e ha anche offerte provenienti dall’Arabia Saudita. La sua permanenza in Serie A potrebbe però garantirli, salvo ottimali condizioni fisiche, la chiamata di Spalletti per gli Europei tedeschi.

Il mercato della Roma, quasi fatta per Bonucci

La Roma invece potrebbe rivoluzionare il proprio organico in questo mercato di gennaio. Mourinho ha chiesto alla dirigenza quattro nuovi acquisti. Il primo dovrebbe essere Leonardo Bonucci, pronto al ritorno in Italia dopo sei mesi non fortunati all’Union Berlino e possibile sostituto di Chris Smalling.

Potrebbe invece tornare dal prestito al Paris Saint Germain Renato Sanches che non si è mai integrato con la squadra della Capitale ed è stato poco utilizzato dal tecnico portoghese.