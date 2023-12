Tu non mi servi, ho già Lukaku | Abraham, colpo di scena: la Roma lo scarica e lui firma per la rivale storica

Roma, clamoroso Abraham: l’ex Chelsea tradisce Mourinho e firma per gli acerrimi rivali. Il tradimento che nessuno si sarebbe mai aspettato.

Sesta in classifica a quota 28 punti e con un ritardo di tre sul quarto posto del Bologna di Thiago Motta, la Roma di José Mourinho si prepara a far visita alla Juventus di Massimiliano nell’ultimo match del 2023, valevole per la 18esima giornata di campionato in Serie A.

Una gara, quella in programma all’Allianz Stadium domani alle 20.45, che i giallorossi proveranno ovviamente a vincere non solo per chiudere in maniera positiva l’anno, ma anche per dare seguito all’importante successo interno sul Napoli di Walter Mazzarri della settimana scorsa.

Un successo, quello per 2-0 sui partenopei, arrivato grazie alle reti, entrambe nel secondo tempo, di capitan Pellegrini e Romelu Lukaku. Un attaccante, quest’ultimo, che, arrivato alla fine di agosto dopo le tormentate vicende con l’Inter, ha preso subito in mano l’attacco giallorosso divenendone in poco tempo l’elemento più importante.

Un elemento che, in 14 gare di campionato ha già messo a segno ben otto gol che lo collocano attualmente al terzo posto nella classifica marcatori della Serie A, a pari merito con Olivier Giroud del Milan, e alle spalle di Domenico Berardi del Sassuolo, fermo a nove, e Lautaro Martinez dell’Inter, attualmente in vetta con 15 gol.

Roma, si avvicina il rientro di Abraham: l’inglese pronto a riprendersi il suo posto in attacco

Ancora fermo ai box a causa della rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro rimediata lo scorso 4 giugno nella gara contro lo Spezia, valevole per l’ultima giornata della scorsa stagione, Tammy Abraham è pronto a tornare a disposizione di José Mourinho in vista della serrata seconda parte di stagione.

Una seconda parte di stagione per la quale il tecnico portoghese spera di poter contare su tutti i suoi uomini più importanti, tra cui, appunto, anche l’attaccante inglese che, rimasto fuori dai giochi per più di sei mesi, sarà chiamato a risalire le gerarchie dell’attacco giallorosso che lo vedono tuttora all’ultimo posto nelle scelte dell’ex tecnico di Chelsea e Inter, alle spalle di Lukaku, Dybala, Azmoun, El Shaarawy e Belotti.

Roma, Abraham come Pedro: l’inglese potrebbe clamorosamente finire alla Lazio a fine stagione

Legato alla Roma, che lo acquistò dal Chelsea per ben 40 milioni di euro nell’agosto del 2021, da un contratto che scadrà il 30 giugno 2026, Tammy Abraham potrebbe clamorosamente lasciare il club giallorosso a fine stagione per trasferirsi sull’altra sponda, quella biancoceleste, della capitale. Stando a indiscrezioni di mercato venute a galla in queste ore, il possibile addio di Ciro Immobile a fine stagione starebbe inducendo gli uomini di mercato del patron Lotito a valutare la possibilità di ingaggiare l’attaccante inglese a partire dall’1 luglio 2024.

Chiuso, ora come ora, in giallorosso a causa del grave infortunio al ginocchio subito lo scorso giugno, l’ex Chelsea potrebbe infatti clamorosamente legarsi agli aquilotti la prossima estate, percorrendo la stessa strada che portò l’ex Barcellona, Pedro dalla Roma alla Lazio nell’estate 2021. Al momento, ovviamente, non si sa se la trattativa tra le due società capitoline andrà realmente in porto, ciononostante non è escludere la possibilità che queste si siedano a tavolino nei prossimi mesi per discuterne. Vedremo quindi cosa accadrà da qui all’inizio dell’estate.