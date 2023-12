Clamoroso Carlos Augusto: rischia di tornare al Monza | Glielo ha comunicato Marotta: lui l’ha presa malissimo

Carlos Augusto vicino al ritorno al Monza. Nonostante la centralità nei piani di Inzaghi, l’Inter potrebbe non trattenere il terzino brasiliano. Ecco perché.

Prima in classifica con 44 punti, con un vantaggio di quattro sul secondo posto della Juventus di Massimiliano Allegri, l’Inter di Simone Inzaghi si prepara a chiudere il 2023 andando a fare visita al Genoa di Alberto Gilardino in occasione della 18esima giornata di campionato in Serie A.

Una sfida, quella tra rossoblù e nerazzurri, in programma oggi alle 20.45, che Inzaghi e i suoi proveranno ovviamente a portare a casa non solo per mettere pressione alla Vecchia Signora, impegnata domani in casa contro la Roma di José Mourinho, ma anche per allungare la propria striscia di risultati utili consecutivi, fatta attualmente di nove vittorie e due pareggi nelle ultime undici partite di campionato disputate.

Esclusa la sconfitta interna contro il Sassuolo dello scorso 27 settembre, Lautaro Martinez e compagni hanno infatti fin qui avuto un cammino pressoché perfetto che li ha portati meritatamente al primo posto in classifica con un piccolo vantaggio sulla seconda posizione e addirittura a più undici sul terzo posto dei cugini del Milan.

Un primo posto che dovrà quindi essere ovviamente difeso da qui alla fine del campionato, in seguito alla quale i tifosi interisti sperano di poter vedere cucita sul petto del Biscione quella tanto desiderata seconda stella sfiorata recentemente solo nella stagione 2021-2022, conclusa al secondo posto alle spalle del Diavolo.

Carlos Augusto, ecco perché il terzino brasiliano potrebbe tornare al Monza a fine stagione

Arrivato all’Inter dal Monza lo scorso agosto con la formula del prestito con obbligo di riscatto scattante al raggiungimento di determinate condizioni, Carlos Augusto potrebbe clamorosamente tornare al Monza a fine stagione. In gol nella sconfitta interna contro il Bologna dello scorso 20 dicembre, nel match valevole per gli ottavi di finale di Coppa Italia, la prossima estate il terzino brasiliano potrebbe dire addio alla Benamata a causa della volontà di quest’ultima di puntare fortemente su un altro elemento.

Un altro elemento che, nonostante l’importanza del classe ’99 nelle rotazioni di Inzaghi, è pronto a prendersi la titolarità nell’Inter facendogli di conseguenza perdere posizioni agli occhi del tecnico piacentino il quale, dal canto suo, avrebbe già fatto capire di poter rinunciare, seppur malvolentieri, a lui.

Inter, tifosi felicissimi: Dimarco rinnova fino al 2028

Tornato definitivamente all’Inter nell’estate 2021, dopo il prestito all’Hellas Verona, Federico Dimarco ci ha messo poco a guadagnarsi l’affetto dei tifosi nerazzurri e la fiducia di Simone Inzaghi. Un affetto e una fiducia, ripagati a suon di ottime prestazioni e mediante un attaccamento alla maglia molto raro di questi tempi, che hanno portato la società di Steven Zhang a maturare l’idea di blindarlo con un rinnovo di contratto fino al 30 giugno 2028 e un aumento d’ingaggio che dovrebbe salire a quattro milioni netti di euro all’anno.

Una notizia bellissima per i tifosi interisti, quella del rinnovo del forte terzino sinistro, la cui ufficialità, secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, dovrebbe arrivare nella giornata di domani (sabato 30 dicembre), insieme a un altro annuncio molto importante, riguardante il prolungamento del contratto di Henrikh Mkhitaryan che resterà all’ombra nerazzurra della Madonnina fino al 30 giugno 2025.