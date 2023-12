Smalling, addio per sempre | Ma non è Bonucci il sostituto: avvisato il Bayern Monaco, piazzato il colpo internazionale

La Roma ha deciso, Smalling andrà via dalla capitale ma il suo sostituto non sarà Bonucci. Arriva un nome a sorpresa.

La vittoria ottenuta contro il Napoli di Mazzarri, ha permesso finalmente alla Roma, dopo mesi molto difficili, di respirare. Il quarto posto dista infatti adesso soltanto tre punti, e questo non era per nulla scontato, considerato l’inizio di stagione terrificante della Magica in Serie A.

Il tempo nel calcio passa in fretta e oggi tutti chiedono il rinnovo a gran voce di Mourinho, ma non bisogna dimenticare come soltanto un mese e mezzo fa, dopo la terribile sconfitta subita con l’Empoli, il portoghese sia stato vicinissimo all’esonero. Bisogna anche dire che il rendimento della Roma in campionato è deludente da ormai due anni e mezzo.

Il tecnico portoghese verrà per sempre ricordato nella capitale per aver vinto un trofeo europeo come la Conference League, e aver portato l’anno successivo i giallorossi a disputare la finale di Europa League poi persa con il Siviglia.

Questo però è avvenuto forse a discapito del campionato, in quanto nelle ultime due stagioni la Roma non è mai riuscita a competere davvero per rientrare tra le prime quattro. E questa sembra diventata una priorità per la famiglia Friedkin. C’è però da dire che il tecnico portoghese ha delle grandi attenuanti a partire dal fatto che non riesce mai ad avere a disposizione tutti i titolari a causa dei continui infortuni.

Troppi infortuni a Trigoria

Dybala è il vero faro tecnico della rosa, ma i suoi continui stop non sono semplici da gestire Stesso discorso per Smalling che prima dell’infortunio, era uno dei migliori difensori della Serie A.

Per questo è probabile che la società decida di intervenire nel mercato di Gennaio, per aiutare lo Special One a gestire queste continue emergenze Si parla da settimane di un possibile approdo di Bonucci nella capitale.

La Roma punta un ex Bayern Monaco

Il difensore infatti non si sta trovando bene in Germania e sarebbe disposto ad iniziare questa nuova avventura in giallorosso, ma la trattativa si è al momento arenata.

Ecco perché Tiago Pinto sta adesso pensando a un grande campione del Bayern Monaco, rimasto svincolato questa estate. Sembra infatti che la Roma stia riflettendo molto sulla possibilità di presentare un’offerta per Jerome Boateng, rimasto senza squadra dopo la fine della sua avventura in Germania e in questi mesi allenatosi al centro sportivo dei bavaresi.