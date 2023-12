Rui Patricio? Piuttosto lo sostituisco con un attore | Non è marketing: Mourinho l’ha chiesto davvero, lavorava con Verdone

Mourinho ha deciso: Rui Patricio ha le ore contate tra i pali giallorossi, è stato già trovato il suo sostituto. Ha un passato da attore.

Con la vittoria ottenuta contro il Napoli, la Roma di Mourinho può finalmente tirare un sospiro di sollievo. Non è una stagione semplice per i giallorossi. L’inizio in campionato è stato semplicemente disastroso, al punto che secondo il giornalista Ivan Zazzaroni, lo Special One è stato anche molto vicino all’esonero dopo la disfatta di Empoli.

In quel momento la situazione era molto critica perchè la Magica stava sprofondando in classifica, e il rischio di vedere scappare via la possibilità di competere per un posto in Champions League ancora prima della fine del girone di andata stava diventando molto concreto.

Invece, piano piano la squadra guidata da Mourinho è riuscita a salire la china e la vittoria ottenuta contro Mazzarri, permettesse adesso al gruppo di vedere il quarto posto vicino, e di iniziare l’anno nuovo con grandi motivazioni.

Nonostante le due finali europee raggiunte nelle ultime due stagioni, molti continuano a rimproverare a Mourinho che il rendimento della Magica in campionato nelle ultime due stagioni, è stato alquanto deludente.

La Roma ha pochissimo budget per il mercato

Deludente perchè parliamo di una squadra che è tra le top 4 della Serie A per monte ingaggi, e che invece non è mai andata nemmeno vicino a raggiungere il quarto posto.

Bisogna però anche dire che la Roma è sempre stata disposta a pagare importanti ingaggi ai calciatori su cui punta, ma continua invece a destinare un budget prossimo allo zero sul mercato. E questo è il motivo per cui si arrivano a prendere grandi campioni come Renato Sanches che poi però non riescono ad essere titolari per i continui infortuni.

La Roma vuole sostituire Rui Patricio

Ma Sanchez era l’unico nome rilevante in un mercato in cui persino spendere dieci milioni per un calciatore diventa un problema. Adesso però c’è bisogno che la società intervenga a Gennaio, se vuole davvero aiutare Mourinho a inseguire degli obiettivi importanti.

Non è un segreto che lo Special One sia da tempo insoddisfatto del rendimento di Rui Patricio e chiede dunque un nuovo portiere titolare. E sembra che la scelta della dirigenza sia ricaduta su Falcone del Lecce, che oltretutto, anche se molti non lo sanno, ha anche un passato da attore avendo recitato da piccolo in “Viaggi di nozze” di Carlo Verdone.