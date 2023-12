È la reincarnazione di Nainggolan | Ma stavolta ha scelto l’altra squadra di Roma: tifosi inferociti, questo non lo doveva fare

Tifosi della Roma furiosi: il “nuovo Nainggolan” preferisce la Lazio. Lotito vola in Belgio e chiude l’affare per il forte centrocampista.

Fucina di talenti, soprattutto nell’ultimo decennio, il Belgio è la nazione in cui il presidente della Lazio, Claudio Lotito è pronto a volare nei prossimi giorni per acquistare quello che è già stato ribattezzato da molti addetti ai lavori il “nuovo Nainggolan”.

Un centrocampista, il classe ’88, che in Serie A abbiamo visto all’opera con le maglie di Cagliari, Roma ed Inter, il quale, pur non avendo vinto alcun trofeo, ha saputo sempre guadagnarsi l’affetto dei tifosi i quali, al di là di qualche uscita infelice dovuta a uno stile di vita non sempre nella norma, lo ricordano ancora amorevolmente per l’impegno e la determinazione sempre mostrati in campo.

Impegno e determinazione che, soprattutto negli anni passati all’ombra giallorossa del Colosseo, gli hanno permesso di diventare un intoccabile di tutti gli allenatori passati, tra il 2014 e il 2018, sulla panchina della Lupa con la quale ha disputato complessivamente 233 partite condite da 33 gol totali.

Un rendimento di tutto rispetto per un giocatore, Nainggolan, che, divisosi poi tra ritorni all’Inter, prestiti al Cagliari e parentesi senza sussulti con le casacche di Anversa e Spal, ha deciso di trasferirsi in Indonesia, dove lo scorso 20 novembre ha firmato, da svincolato, per il Bhayangkara.

Lazio, fiducia a Kamada, ma occhio al mercato: il “nuovo Nainggolan” pronto a sbarcare a Formello

Legatosi alla Lazio lo scorso 4 agosto, dopo la fine del contratto con l’Eintracht Francoforte, Daichi Kamada è, nonostante i risultati assai altalenanti ottenuti dalla squadra nella prima metà di stagione, uno dei profili più interessanti della Lazio di Maurizio Sarri. Un profilo che, arrivato a Formello per aumentare la qualità della rosa anche in vista degli impegni in Champions League, non si è fin qui dimostrato all’altezza di quelle che erano le aspettative della vigilia.

In campo per 90 minuti solo in due occasioni (contro il Celtic il 4 ottobre e contro la Salernitana il 25 novembre), il giapponese sarà chiamato, già a partire dal match casalingo di venerdì contro il Frosinone, ad alzare l’asticella delle sue prestazioni per non rischiare di finire fuori dalle rotazioni di Maurizio Sarri che, come detto, è pronto ad accogliere il “nuovo Nainggolan” che il presidente Lotito potrebbe regalargli nelle prossime settimane.

Lazio, fari puntati su Pierre Dwomoh dell’Anversa

A caccia di centrocampisti in vista della seconda parte di stagione che la vedrà impegnata nella corsa al quarto posto in campionato, negli ottavi di finale di Champions League e nei quarti di Coppa Italia, la Lazio di Claudio Lotito si prepara a intervenire sul mercato nell’imminente sessione di trattative che scatterà tra pochi giorni. Stando a quanto rivelato dal Messaggero, gli uomini mercato biancocelesti sarebbero infatti pronti a volare in Belgio per trattare il trasferimento a Roma di Pierre Dwomoh.

Centrocampista centrale, che per caratteristiche ricorda Nainggolan, il classe 2004 piace molto a Maurizio Sarri il quale, vista l’attuale impossibilità di arrivare a Ferguson del Bologna, lo avrebbe chiesto espressamente alla società per rinfoltire la sua rosa in vista della serrata seconda parte di stagione. Attualmente in prestito al Rwd Molenbeek 47, ma di proprietà dell’Anversa, la trattativa per il 19enne nato a Gent potrebbe concludersi velocemente nei prossimi giorni per una cifra ruotante intorno ai cinque milioni di euro.