Comunicato Milan: stracciato il contratto, se ne deve andare immediatamente | Ma Pioli è contento: si è liberato di un peso

Milan, non si guarda in faccia a nessuno: il contratto del giocatore è stato annullato immediatamente. Rientro anticipato e Pioli felicissimo.

Il pareggio esterno di venerdì scorso sul campo della Salernitana di Pippo Inzaghi non è stato ovviamente accolto positivamente in casa Milan. Passati in vantaggio al 17′ del primo tempo grazie a un gol di Tomori, i rossoneri hanno poi subito il gioco dei granata i quali, tra la fine della prima frazione e la prima metà della seconda, hanno ribaltato la situazione grazie alle reti di Fazio e Candreva.

Un gol di vantaggio, quello dei campani, che, fortunatamente per Stefano Pioli, è stato raggiunto allo scadere dal terzo gol in campionato dell’ex Fiorentina e Real Madrid, Luka Jovic il quale, con la sua marcatura, ha permesso al tecnico parmigiano di conservare la sua permanenza sulla panchina del Diavolo.

Una permanenza che, ad ogni modo, passerà inevitabilmente dai prossimi tre impegni, sulla carta più che abbordabili, contro Sassuolo (sabato alle 18.00), Cagliari (ottavi di finale di Coppa Italia in programma martedì 2 gennaio alle 21.00) ed Empoli (domenica 7 gennaio alle 12.30).

Fallire anche solo uno di questi appuntamenti significherebbe, infatti, quasi automaticamente esonero per Pioli che, ormai disprezzato da una buona fetta di tifosi, potrebbe dire addio al Milan dopo quattro anni caratterizzati, tra le altre cose, dal ritorno in Champions League dopo sette anni di assenza e dalla conquista del 19esimo scudetto, arrivato al termine della stagione 2021-2022.

Milan, continua l’emergenza in difesa: Kjaer unico centrale a disposizione di Pioli

Continua l’emergenza difensori centrali per il Milan. Già privo di Thiaw, Kalulu, Pellegrino e Caldara, Stefano Pioli ha perso anche Fikayo Tomori nell’ultima sfida di campionato contro la Salernitana. In gol al 17′ del primo tempo, il centrale inglese ha poi dovuto abbandonare il campo nel secondo a causa di un problema muscolare che, stando ai risultati degli esami effettuati dopo il match, lo terrà fuori per almeno due mesi.

Una mazzata tremenda, l’infortunio dell’ex Chelsea, che costringerà quindi il tecnico emiliano a ridisegnare nuovamente la sua linea difensiva la quale, in occasione della sfida di sabato contro il Sassuolo, dovrebbe vedere Theo Hernandez agire come centrale di sinistra accanto a Kjaer.

Milan, torna Gabbia: interrotto il prestito al Villarreal

Legatosi al Villarreal lo scorso luglio, Matteo Gabbia tornerà al Milan nei prossimi giorni per sopperire alla mancanza di difensori centrali con la quale Stefano Pioli sta purtroppo facendo i conti da settimane. Vista anche la non centralità nei piani del tecnico, Marcelino, il classe ’99 è pronto a giocarsi nuovamente le sue chance con la maglia del Diavolo con la quale, tra il 2019 e il 2023, ha disputato complessivamente appena 51 partite.

Un ritorno all’ombra rossonera della Madonnina, quello del difensore centrale lombardo, ben visto dal tecnico parmense il quale, data l’emergenza, potrebbe lanciarlo titolare già nella sfida di Coppa Italia contro il Cagliari, in programma a San Siro martedì prossimo alle 21.00.