Pioli, fine della corsa: sostituito dal giochista per eccellenza | Contratto triennale e mercato faraonico: il futuro del Milan

Il Milan ha le idee chiare per il dopo Pioli, si cambia la filosofia con un gioco prontato all’attacco e un mercato stellare per tornare al top in Europa

La storia d’amore tra Stefano Pioli e il Milan sembra destinata a concludersi presto. Una prima parte di stagione con più ombre che luci per i rossoneri, al terzo posto in campionato ma già molto distanti dall’Inter capolista e l’eliminazione ai gironi di Champions League nonostante otto punti raccolti contro avversari di blasone. Il pareggio contro la Salernitana è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso.

Sono gli uomini cardine della rosa che stanno avendo un’involuzione che spaventa, da Rafa Leao che sembra aver spento la luce del proprio talento a Mike Maignan, reduce da qualche errore di troppo in porta.

Fanno impressione anche i ben 30 infortuni capitati da agosto a oggi, un numero record che mette in evidenza qualche sbaglio a livello di preparazione atletica con i medici messi sotto accusa da parte dei tifosi.

L’undici titolare non schierato da parecchio tempo quindi date le defezioni costanti ma questo non è un’attenuante per Pioli che sembra non avere più in mano lo spogliatoio e potrebbe non finire nemmeno la stagione in corsa.

Roberto De Zerbi e Antonio Conte i nomi per il futuro del Milan

Intanto la dirigenza sta meditando sul suo possibile sostituto. Si fa intanto il nome di Ignazio Abate nel caso di un esonero a breve per il ruolo di traghettatore fino a maggio, un passaggio di consegna per l’attuale allenatore della Primavera rossonera.

Per il futuro i candidati principali sono Antonio Conte e Roberto De Zerbi. Due ipotesi affascinanti che significano la volontà della società di fare investimenti importanti per riportare il Milan ai vertici in Italia e in Europa.

Roberto De Zerbi e il possibile nuovo ciclo in rossonero

Antonio Conte sarebbe una garanzia in fatto di risultati immediati dati i precedenti con la Juventus e l’Inter. De Zerbi è un’alternativa che consentirebbe di aprire un nuovo ciclo, una sorta di Arrigo Sacchi 2.0 con una filosofia di calcio offensiva e spettacolare.

Il mister italiano sta stupendo in Premier con il suo Brighton che è stato in grado di qualificarsi all’Europa League e giocarsela contro i club più blasonati del campionato inglese, con tanto di complimenti da parte di Pep Guardiola che lo ha incoronato come suo possibile erede.