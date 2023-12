Mi dispiace, non facciamo regali ad Allegri | Doccia fredda Giuntoli: è saltato tutto, non ci sono i fondi per completare l’operazione

Grande delusione in casa Juventus, l’affare infatti è saltato mandando Giuntoli su tutte le furie. Cos’è successo.

Il pareggio ottenuto contro il Genoa, che ha poi permesso all’Inter di portarsi in vantaggio di quattro punti sulla Juventus, è arrivato per certi versi nel momento peggiore possibile per la Vecchia Signora. Certo, il campionato è ancora molto lungo, non siamo arrivati nemmeno alla fine del girone di andata, e l’Inter quando inizieranno gli ottavi di Champions League potrebbe perdere qualche punto in campionato.

Ma è anche vero che la Juventus, prima della partita con il Genoa, era nel suo miglior momento di forma da due anni a questa parte, a chiudere l’anno con un solo punto di distanza dalla capolista, avrebbe avuto un grande impatto psicologico. Anche perché il gruppo di Allegri si sta per certi versi scoprendo e riscoprendo la sua forza soltanto in questa stagione, dopo due anni davvero difficile.

Probabilmente il tecnico livornese, pur cosciente di quanto fosse difficile il lavoro che lo attendeva, non si aspettava di trovare così tante difficoltà in questa sua seconda avventura a Torino.

E anche in questa stagione, bisogna dare merito ad Allegri di essere riuscito a ricompattare la squadra nonostante le enormi difficoltà di inizio anno. Non bisogna infatti dimenticare che la Juventus è stata costretta a rinunciare, dopo poco più di un mese dall’inizio del campionato, sia a Pogba che Fagioli, due tra i calciatori più tecnici presenti in rosa.

La Juventus ha un’emergenza a centrocampo

C’è una vera e propria lacuna da colmare a centrocampo, e Giuntoli dovrà adesso fare il possibile per accontentare l’allenatore toscano, che ha bisogno di almeno un innesto in quel reparto per provare a dare filo da torcere all’Inter e non permettergli di vincere il titolo con facilità, come ha fatto il Napoli lo scorso anno.

Sono diversi i nomi su cui sembra stia riflettendo il direttore sportivo dei bianconeri. Giuntoli ha una predilezione per Thuram del Nizza, che però difficilmente arriverà, quantomeno a Gennaio, perché le richieste economiche del club francese restano altissime.

Delusione per Giuntoli, obiettivo sfumato

C’è poi un’occasione che viene dalla Premier League. Kalvin Philipps sarà infatti ceduto in prestito per espressa richiesta del calciatore che sta trovando pochissimo spazio con i Citizen. ma anche qui, la trattativa è incerta perché sembra che Giuntoli si rifiuti di inserire l’obbligo di riscatto per il calciatore.

Da tempo si fa poi il nome di Hojbjerg del Tottenham e questa sembra al momento una delle piste più credibili, anche perché il giocatore ha fatto capire che vuole lasciare gli Spurs in questa sessione. Infine, è arrivata la doccia fredda su De Paul: il centrocampista piaceva tantissimo alla dirigenza, ma Simeone in questi giorni ha comunicato che non si muoverà da Madrid fino alla fine della stagione.