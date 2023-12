Nico Gonzalez da non credere: scappa e firma in Serie A, ma non alla Juve | Il sostituto è da brividi: affare alla Ribery

Clamoroso, Nico Gonzalez pronto a lasciare la Fiorentina e ad unirsi a una big della Serie A. Ma il suo sostituto farà felici i tifosi.

Ha sorpreso molti l’indiscrezione sportiva uscita alcune settimane fa, secondo cui Paulo Dybala, nell’anno del suo traumatico divorzio dalla Juventus che lo ha poi portato a sbarcare a Trigoria, abbia ricevuto un’offerta altrettanto importante da un punto di vista economico anche dalla Fiorentina di Rocco Commisso.

Una chiara prova di quanto fosse ambizioso fin dall’inizio il piano del patron italo-americano dei Viola per riportarla la squadra ai vertici del calcio italiano.

Comprensibile però che la Joy in quel momento abbia rifiutato, perché il progetto della Fiorentina era appena agli inizi, mentre la Roma gli garantiva già di poter competere per obiettivi più importanti, soprattutto in Europa. Oggi forse sarebbe andata diversamente, perché Rocco Commisso in pochi anni è riuscito a “resuscitare” un squadra che prima del suo arrivo in certi anni ha faticato persino a salvarsi.

Merito di scelte prese con molto lungimiranza e di una programmazione sul mercato che comincia a dare i suoi frutti. Nella vita però ci vuole anche fortuna, e in tal senso, nonostante la scelta di Italiano sia in primo luogo un merito della società, che ha creduto fin da subito nella sua idea di gioco, nessuno probabilmente pensava che il tecnico sarebbe riuscito, come ha fatto la scorsa stagione, a far giocare ai Viola sia la finale di Coppa Italia che quella di Conference, come non capitava da decenni.

L’ambizione di Rocco Commisso

Quanto sia grande l’ambizione di Commisso lo si vede anche da quanto ha investito per la costruzione del Viola Park, che si presenta già adesso come uno degli impianti sportivi più all’avanguardia del vecchio continente.

Anche sul mercato, la società ha agito con grande acume, vendendo ai massimi livelli di mercato gioielli come Chiesa e Vlahovic e riuscendo comunque a comprare grandi talenti molto giovani, che grazie al lavoro di Italiano, stanno dimostrando tutto il loro valore.

Nico Gonzalez, i Viola pronti a un clamoroso scambio di mercato

L’esempio massimo è naturalmente quello di Nico Gonzalez, ormai un punto fisso della nazionale argentina e ricercato dai grandi club europei. Il futuro di Gonzalez potrebbe però essere lontano da Firenze. Il contratto del calciatore scade nel 2018, ma sembra che Gonzales manifesti da tempo la voglia di cambiare club. La dirigenza ha da tempo in mente il nome del suo possibile sostituto.

Ai viola piace tantissimo l’esterno Zaccagni della Lazio ed è per questo che nella prossima stagione potrebbe profilarsi un clamoroso scambio di mercato. I due club potrebbero infatti accordarsi per scambiare i giocatori, e la Fiorentina potrebbe puntare a un sostanzioso conguaglio economico perché il contratto di Zaccagni è invece in scadenza.