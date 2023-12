Sei un fallimento | Fece ammattire Marotta&Conte, ora lo hanno messo fuori squadra: ceduto in Liga

A lungo nella lista dei desideri di Marotta e Conte, adesso il giocatore è stato messo ai margini della sua squadra ed è pronto a cambiare campionato

L’esperienza di Antonio Conte sulla panchina dell’Inter è stata molto positiva. A volerlo fortemente Beppe Marotta con cui aveva già collaborato alla Juventus. Due vincenti che si erano trasferiti a Milano per cercare di porre fine al monopolio della loro ex squadra. I nerazzurri erano reduci da alcune stagioni deludenti e serviva una scossa per riportare entusiasmo all’ambiente e così è stato.

Il tecnico barese ha avuto il coraggio di epurare Mauro Icardi, fino a quel momento la stella della rosa e capocannoniere del precedente campionato, poi ceduto al Paris Saint Germain dove non ha replicato gli ottimi numeri avuti a Milano.

Al suo posto serviva un centravanti altrettanto valido dal punto di vista realizzativo e la scelta è ricaduta su Romelu Lukaku che è stato il valore aggiunto della gestione Conte, vero trascinatore del reparto con una delle medie goal più alte d’Europa.

Il suo compagno di reparto è stato Lautaro Martinez, ancora lontano parente rispetto al giocatore che è in questa prima parte di nuova stagione ma che già lasciava intravedere sprazzi di assoluto talento e con cui ha formato comunque una coppia di livello.

Traoré, dal passaggio sfumato all’Inter al suo possibile approdo in Liga

Scudetto e finale di Europa League il bottino di Conte con i nerazzurri. L’unico rammarico è quello di non essere riuscito ad allenare Hamed Junior Traoré, giovane talentino dell’Empoli, con la dirigenza che non è mai riuscita ad accontentare le richieste economiche del club toscano.

Il centrocampista si è poi accasato al Sassuolo prima di essere ceduto per ben 30 milioni al Bournemouth in Premier League dove tutt’ora milita anche se è probabile un suo trasferimento in Liga al Siviglia, stando a quanto riporta Sky Sports UK.

Antonio Conte, futuro al Milan per lui?

Adesso Antonio Conte è l’indiziato numero 1 per allenare dalla prossima stagione il Milan, dato che il rapporto tra Stefano Pioli e la sua squadra è al minimo storico e si presuppone un cambio di panchina, che potrebbe arrivare già a gennaio nel caso di nuovi risultati deludenti.

Si vocifera di Ignazio Abate, attualmente tecnico della Primavera rossonera ed ex giocatore del Milan, come traghettatore prima di aprire un nuovo ciclo, si spera vincente, con Conte.