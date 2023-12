Ripetono il colpo del secolo | Giuntoli come Agnelli: alla Juve il compagno storico di Cristiano Ronaldo

Nuovo colpo in casa Juventus proveniente dal Real Madrid, Giuntoli ripete le gesta di Agnelli con Ronaldo e si assicura un top player dei Blancos

L’arrivo alla Juventus di Cristiano Ronaldo è stato il colpo di mercato del decennio in Serie A. Il campione portoghese fu acquistato dai bianconeri per riuscire ad alzare l’asticella dopo alcuni Scudetti consecutivi conquistati in Italia e provare a vincere la Champions League, obiettivo fallito nelle due finali raggiunte da Max Allegri nella sua prima gestione della Vecchia Signora.

Decisivo fu il blitz dell’allora presidente juventino Andrea Agnelli che raggiunse il giocatore in Grecia per convincerlo a firmare. Il suo approdo fu un evento mediatico con una grande folla esultante pronto ad accoglierlo, con la speranza che potesse dare un contributo enorme alla causa.

Nei tre anni alla Juventus il suo rendimento personale è stato notevole con oltre 80 reti realizzate, alcune di pregevole fattura, ma non è stato aiutato da una squadra che stava iniziando a perdere i pezzi migliori e che giocava per lui e non per valorizzare le altre punte di spessore presenti in rosa, da Dybala a Higuain, che hanno faticato non poco a mantenere le loro ottime prestazioni.

Per questo motivo poi la cessione al Manchester United è stata inevitabile, anche per cercare di sistemare i conti della società che poi è stata costretta alle dimissioni nella passata stagione anche a causa di quell’investimento azzardato.

Toni Kroos e il suo possibile arrivo alla Juventus

Adesso il nuovo dirigente sportivo Cristiano Giuntoli prova a strappare dal Real Madrid un altro top player, si tratta di Toni Kroos, il cui contratto con i Blancos è in scadenza il 30 giugno 2024. Sarà una rivoluzione per la squadra iberica dato il cambio in panchina.

Infatti Carlo Ancellotti ha già comunicato che diventerà il nuovo commissario tecnico della Nazionale brasiliana e al suo posto ci sarà Xabi Alonso, che sta guidando il Leverkusen in Bundesliga con un calcio tra i più spumeggianti di tutta Europa.

Le indiscrezioni di mercato su Kroos e quanto serve ai bianconeri

A riportare l’indiscrezione di mercato è TV Play, con i bianconeri che potrebbero sostenere l’alto ingaggio del centrocampista che arriverebbe comunque da svincolato. Un giocatore che potrebbe dare maggiore equilibrio a un reparto privo di interpreti di livello internazionale.

Già a gennaio Allegri ha chiesto rinforzi in mezzo al campo date le squalifiche di Pogba e Fagioli, per provare a tenere viva la corsa per lo Scudetto con l’Inter sempre più lanciata verso la conquista della Seconda Stella.