Non farò mai la riserva di Mkhitaryan | Inzaghi, mazzata sul mercato: Inter snobbata per la troppa concorrenza

I troppi interpreti nel centrocampo dell’Inter portano la giovane stella a snobbare i nerazzurri e firmare per un’altra squadra, ecco di chi si tratta

Inter a un passo dalla conquista del titolo di Campione d’inverno. Quattro punti di vantaggio sulla Juventus che al momento sembra essere l’unica in grado di riuscire a mantenere il passo dei nerazzurri che viaggiano allo stesso ritmo del Napoli dello scorso anno, con una continuità impressionante di risultati che testimonia la convinzione di un gruppo che è ancora più motivato dopo un finale della scorsa stagione in crescendo.

Merito anche del mercato di Beppe Marotta e Piero Ausilio che hanno sostituito degnamente i partenti, da Onana a Dzeko, da Brozovic a Lukaku, con innesti di qualità che si sono integrati benissimo nello scacchiere tattico di mister Simone Inzaghi.

Il tecnico ha fin troppa scelta a centrocampo con molti interpreti di assoluto livello che lottano ogni settimana per un posto da titolare. Inamovibile al momento solo Barella che sta confermando di essere sempre di più un leader in campo dell’Inter.

Calhanoglu e Mkhitaryan riescono a dare quell’imprevedibilità al reparto con una grande capacità di essere incisivi negli inserimenti e nei tiri da fuori e si fanno sempre trovare pronti quando sono chiamati in causa.

Il centrocampo dell’Inter, tanti talenti per pochi posti

Nomi di questa caratura costringono un talento come Frattesi a elemosinare minuti, con un investimento sicuramente giusto in ottica futura ma che al momento lo vede nel ruolo di comprimario nonostante meriti di dimostrare il suo valore.

Anche per questo motivo Lucas Bergvall, talento scandinavo, preferirebbe l’opzione Barcellona rispetto a un approdo all’Inter, data l’agguerrita concorrenza in mezzo al campo. I blaugrana hanno fatto una prima offerta di 4 milioni più bonus con una percentuale sulla futura rivendita e sembrano in vantaggio.

L’Inter e il mercato invernale, quali operazioni premono alla dirigenza e al mister

La priorità del mercato di riparazione di gennaio sarà invece per l’Inter quelle di individuare un terzino che possa sostituire Juan Cuadrado, costretto a uno stop che lo terrà lontano dal campo almeno fino ad aprile.

Sembra scongiurato invece un intervento sul mercato per consegnare a Simone Inzaghi un nuovo centravanti dato il rientro di Arnautovic, subito decisivo nella vittoria casalinga contro il Lecce con un assist di tacco e tante giocate utili per la squadra.