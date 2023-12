Esonerato dal Milan per scarsi risultati | Ora è anche UFFICIALE: niente pausa sabbatica, riparte dalla Grecia

È stato esonerato dal Milan per via degli scarso risultati ottenuti, ma adesso è pronto ad iniziare una nuova avventura in Grecia.

Le dichiarazioni con cui Gerry Cardinale ha voluto parlare al Milan nella cena di fine ano, di sicuro non hanno lasciato tranquillo Stefano Pioli. Cardinale infatti si è dichiarato molto insoddisfatto dei risultati che si stanno ottenendo in questa prima parte di campionato, chiedendo dunque tra le righe un cambio di passo alla squadra.

In più, da alcune indiscrezioni che filtrano da Milanello, sembra che la dirigenza rossonera sia ormai ai ferri corti con Pioli, che non avrebbe gradito la richiesta di fare dei cambiamenti nello staff atletico ritenuto dunque responsabile del numero record di infortuni che stanno registrando i rossoneri quest’anno.

E sembra che lo stesso Pioli, stia adesso riflettendo se accettare la richiesta che gli è stata fatta arrivare, oppure essere lui a interrompere i rapporti con la società, non sentendo più la fiducia da parte della dirigenza. D’altronde, che la proprietà del Milan non fosse totalmente convinta dell’operato di Pioli, lo si era già intuito in questi mesi.

Fin dall’inizio del campionato infatti, l’allenatore rossonero è stato perennemente criticato per ogni sconfitta incassata, e in nessuno di questi momenti la dirigenza non si è mai esposta pubblicamente per difenderlo. Un chiaro segnale di come il tecnico non goda della totale fiducia di Red Bird. Ma chissà che Zlatan Ibrahimovic non possa fare da mediatore e aiutare Pioli a superare questa crisi.

Pioli sempre più vicino all’esonero

Lo svedese è stato infatti annunciato nelle scorse settimane come nuovo senior advisor del Milan, e tra i suoi compiti c’è anche quello di fare da cerniera tra l’allenatore del club e i calciatori.

Ibrahimovic andrà dunque a ricoprire il ruolo che era stato lasciato scoperto da Maldini e Massara e chissà che questo non possa aiutare Pioli a riconquistare la fiducia della proprietà. Di sicuro, il Milan adesso non può più permettersi di perdere o incassare sconfitte troppo fragorose, perché l’impressione è che in quel caso, l’esonero sarà inevitabile.

Adesso è ufficiale, nuova avventura per l’ex rossonero

A meno che la dirigenza non opti per un clamoroso colpo a sorpresa, esonerando il tecnico prima della ripresa del campionato e portando un nuovo allenatore a Milanello. Ipotesi che al momento sembra lontana, perchè difficilmente un grande allenatore opterebbe per prendere i rossoneri a stagione in corso.

Intanto, è notizia di queste ore che un tecnico che ha scritto una pagina importantissima di storia con il Milan, Faith Terim, è pronto a ricominciare una nuova avventura. Terim è infatti diventato in queste ore il nuovo allenatore del Panathinaikos, dopo la scelta a sorpresa di Jovanovic di dimettersi dal suo incarico.