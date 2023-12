Basta: se non gioco, me ne vado | Inzaghi, il ricatto della riserva: non ha gradito la panchina contro il Lecce

Il calciatore non ha gradito di essere andato in panchina contro il Lecce e ha chiesto ad Inzaghi la cessione. Ecco cosa sta succedendo.

Lo scorso anno Riccardo Trevisani è stato sicuramente tra i giornalisti sportivi più critici nei confronti di Simone Inzaghi. Principalmente, Trevisani ha sempre rimproverato al tecnico italiano una comunicazione a fine partita sempre fin troppo polemica e rancorosa, e alcune rigidità a suo parere inspiegabili, come la scelta di andare sempre a sostituire un calciatore importante in campo, se questo prendeva un’ammonizione.

Per questo ha sorpreso in molti ascoltare Trevisani, durante la trasmissione streaming su Youtube Fontana di Trevi, affermare di considerare invece adesso il tecnico italiano come l’allenatore in assoluto più migliorato d’Europa.

Un grande complimento, che arriva per l’appunto da un giornalista che non Inzaghi di certo non è mai stato tenero, ma che testimonia il grado di maturità che l’allenatore sta raggiungendo alla guida dell’Inter.

Non bisogna infatti dimenticare che prima dei nerazzurri, Inzaghi aveva allenato una sola per squadra per cinque anni, la Lazio, e non era dunque abituato alle pressioni mediatiche di un club come l’Inter, in cui vincere per i tifosi, è un vero e proprio imperativo.

Inzaghi è ormai un allenatore di livello internazionale

L’impressione è che Inzaghi dopo un periodo di adattamento, abbia preso il meglio da questa nuova esperienza e sia riuscito a migliorare e limare alcuni suoi difetti. E ha ragione Trevisani a considerarlo adesso come uno degli allenatori migliori d’Europa, perché l’Inter ormai da mesi gioca a memoria, e i meriti sono in primo luogo di Inzaghi e della sua grande preparazione tattica.

Uno dei difetti che però sembrano ancora rimasti all’allenatore italiano, è quello di impiegare spesso tantissimo per fare esordire i nuovi arrivi, come accaduto nella scorsa stagione con Asllani.

Sanchez pronto ad andare via dall’Inter

Quest’anno sta invece toccando a Frattesi, che sta giocando molto meno di quanto prevedevano tutti nonostante sia stato l’acquisto più importante dell’Inter in questo calciomercato.

Ma non solo, perchè filtra in questi giorni l’indiscrezione secondo cui anche Alexis Sanchez, sarebbe molto insoddisfatto dello scarso utilizzo e starebbe valutando di lasciare il club già a Gennaio. Anche perché, come raccontato Sky Sports, è arrivata un’offerta molto importante dell’Al Hilal di Benzema su cui il cileno sta seriamente riflettendo.