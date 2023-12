Lo vogliamo, ma non lo possiamo pagare | Giuntoli strappa il prestito secco: alla Continassa dal 2 gennaio

Giuntoli è riuscito nell’incredibile impresa di ottenere il calciatore in prestito, potrebbe arrivare già nel mercato di Gennaio.

Ha sorpreso tutti ad inizio estate, la conferenza stampa con cui Cristano Giuntoli si è presentato ufficialmente come nuovo direttore sportivo della Juventus, dopo aver lasciato il Napoli, in cui è rimasto per otto anni, da assoluto protagonista.

Giuntoli infatti è stato uno degli artefici dello storico scudetto conquistato la scorsa stagione, rendendosi protagonista negli anni di acquisti clamoroso, in cui è riuscito prima di altri ad individuare dei talenti a basso costo, che sono poi riusciti ad esplodere e triplicare il loro valore nel club partenopeo.

Quando si è presentato ai tifosi, visti anche i suoi trascorsi napoletani, nessuno si aspettava di sentire dire a Giuntoli che per lui era un sogno che si realizzava, in primo luogo perché era un tifoso della Juventus sin da piccolo e che assisteva sempre alle partite dei bianconeri con il padre, accettando lunghe trasferte in autobus pur di andar a vedere giocare la sua squadra del cuore.

Parole che avranno sicuramente fatto molto piacere ai tifosi napoletani e che rappresentano per lo stesso Giuntoli una motivazione in più per non deludere nessuno in questa sua nuova avventura a Torino.

Il difficile compito di Giuntoli alla Juventus

Non è però semplice il compito che attende il nuovo ds bianconero, perché i bilanci della Juventus sono molto critici, e di soldi da destinare al mercato nei prossimi anni ce ne saranno davvero pochi.

Di sicuro, Giuntoli non si aspettava di dover intervenire già nel mercato di Gennaio, perchè la stessa dirigenza aveva chiarito che in un anno in cui i bianconeri disputano una sola partita a settimana, non ci sarebbero stati acquisti nel mercato invernale. Invece le esclusioni improvvise di Pogba e Fagioli, e i continui infortuni di Chiesa, obbligano Giuntoli a dover assolutamente prendere un calciatore, anche per aiutare Allegri a restare ancorato alla lotta scudetto senza lasciar andare via l’Inter in solitaria.

Giuntoli vuole un esterno del Manchester United

E mentre tutti discutono del possibile arrivo di un centrocampista, sembrerebbe che invece Giuntoli voglia accontentare una richiesta del tecnico toscano, andando a prendere un altro esterno, che potrebbe sbarcare a Torino grazie ad un’occasione che arriva dalla Premier League.

Il Manchester United infatti sembra disposto a lasciar partire a Gennaio l’attaccante Diallo in prestito, visto lo scarso minutaggio che gli sta concedendo Ten hag. E Giuntoli starebbe monitorando la situazione pronto a presentare un’offerta per il calciatore.