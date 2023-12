Lo vuole Vlahovic? Allora lo prendiamo noi | Commisso, pronto l’ennesimo ‘sgarbo’ all’ex bomber: mossa spietata

Un giocatore è conteso tra Fiorentina e Juventus, Commisso vuole acquistarlo anche per fare uno sgarbo all’ex Dusan Vlahovic

Il presidente Commisso e i tifosi della Fiorentina non hanno ancora digerito del tutto, a distanza di tempo, la cessione di due giocatori chiave come Dusan Vlahovic e Federico Chiesa alla Juventus. Due operazioni di mercato che sono state favorevoli per le casse del club toscano ma che sono state considerate come un tradimento da parte dei due giocatori che sono esplosi allo Stadio Artemio Franchi e che stanno cercando di ripetere i loro numeri anche a Torino.

Fiorentina che sta vivendo una stagione sulla falsariga delle due precedenti e che è in piena corsa per un piazzamento europeo. Le ultime partite vedranno un attacco rimaneggiato a causa dell’infortunio subito da Nico Gonzalez, indisponibile fino a febbraio.

N’Zola e Beltran stanno deludendo le aspettative e avendo molta difficoltà in fase realizzativa e questo costringe Vincenzo Italiano a trovare soluzioni alternative per capitalizzare l’enorme mole di gioco che la sua squadra continua a creare.

Il mercato dovrà dare delle risposte per consentire alla Viola di giocarsi al meglio le proprie carte nel rush finale di stagione e magari riuscire a vincere la Conference League dopo la sconfitta contro il West Ham lo scorso giugno.

Holm conteso da Fiorentina e Juventus, chi avrà la meglio?

Tra i vari tasselli da completare nella rosa della Fiorentina il ruolo di terzino destro. Secondo la Gazzetta dello Sport, sul taccuino dei dirigenti viola c’è il romeno del Rayo Vallecano, Andrei Ratiu. In alternativa vengono seguiti Faraoni del Verona, Mazzocchi della Salernitana e Holm dell’Atalanta.

Quest’ultimo è anche nel mirino della Juventus che a gennaio dovrebbe regalarsi dei rinforzi. Previsto un testa a testa tra i due club, con Commisso che non nasconde il desiderio di avere la meglio sugli acerrimi nemici bianconeri.

Holm lontano da Bergamo, per lui pronta una nuova avventura

Arrivato dallo Spezia nel mercato estivo, Holm non si integrato al meglio a Bergamo e Gasperini spesso preferisce Ruggeri al suo posto. Questo comporta il fatto che il difensore sia stato messo sul mercato e di fronte a un’offerta congrua potrebbe lasciare i lombardi già il prossimo mese.

Un giocatore roccioso e duttile, in grado sia di contenere che di spingere sulla fascia, un possibile rinforzo di qualità che potrebbe migliorare la rosa sia della Juventus che della Fiorentina.