Clamoroso, Stramaccioni torna in Serie A | Spiegata la lunghissima assenza: si curava da un male atroce

Ritorno in Serie A per Stramaccioni, spiegato il motivo della lunga assenza, uno stop dovuto a problemi di salute, ecco cosa è successo

Manca poco al termine del girone d’andata in Serie A e la lotta per la Champions League è quanto mai accesa. Il quarto posto al momento è occupato da un sorprendente Bologna, reduce dal blitz di San Siro che ha portato all’eliminazione dell’Inter, campione in carica, dalla Coppa Italia, e dai tre punti nello scontro diretto contro la Roma domenica scorsa con una grande prestazione e un gioco in costante crescita, merito delle idee del tecnico Thiago Motta.

Momento invece di enorme difficoltà per il Napoli che comunque si mantiene in scia e in piena lotta per l’obiettivo minimo stagionale. Confermare i grandi numeri dello scorso campionato era molto complicato ma ci si aspettava comunque di più da una rosa in gran parte rimasta la stessa.

Terzo posto invece per il Milan che sta riuscendo ad avere una maggiore continuità di risultati, con l’incognita dovuta alle condizioni fisiche dei titolari dati i molti infortuni che hanno colpito i giocatori rossoneri in questa prima parte di stagione.

Per la vetta è un testa a testa tra Inter e Juventus, con i primi davanti di quattro punti rispetto ai bianconeri. Si prospetta una sfida serrata anche nei prossimi mesi, con il mercato di gennaio che potrebbe spostare definitivamente gli equilibri.

Diego Stramaccioni torna in campo, Allegri lo monitora

Undici risultati utili consecutivi per gli uomini di Max Allegri, con un cinismo e una solidità difensiva che sopperiscono a carenze in fase offensiva, con le punte che stanno avendo difficoltà ad essere determinanti in area di rigore, da Vlahovic a Milik.

Buona notizia in casa Juventus per il rientro di Diego Stramaccioni, capitano della J Next Gen che milita nel campionato di Lega Pro. Il giocatore è convocabile anche in prima squadra e chissà se il tecnico livornese non darà lui una chance come ha fatto lo scorso anno con tanti giovani talenti.

La Juventus e l’attenzione data ai giovani

Fagioli, Miretti, Iling Junior sono solo alcuni dei giocatori che sono esplosi negli scorsi mesi e hanno conquistato un posto da titolare nella prima squadra della Juventus.

Gioielli cresciuti nel settore giovanile bianconero e che hanno dimostrato di meritarsi spazio anche in Serie A. Chissà se Stramaccioni sarà il prossimo a fare il salto di qualità.