L’algoritmo lo aveva scelto | Ma la fortuna non lo ha assistito: si è squarciato il muscolo, Maignan è in lacrime

Maignan è inconsolabile: la trattativa sarebbe potuta decollare. Anche l’algoritmo Moneyball lo aveva scelto, ma l’infortunio ha cambiato tutto.

Se il Milan è attualmente terzo in campionato e in corsa in Europa, nonostante i tantissimi infortuni che recentemente hanno decimato la rosa di Stefano Pioli, il merito è anche di Mike Maignan. Decisivo in più di un’occasione grazie alle sue parate, l’estremo difensore francese, ora come ora, è senza alcun’ombra di dubbio uno dei profili più affidabili della Serie A e d’Europa nel suo ruolo.

Un portiere che, sbarcato all’ombra rossonera della Madonnina durante l’estate 2021 per sostituire il partente Gianluigi Donnarumma, accasatosi a parametro zero al Paris Saint Germain, ha impiegato poco tempo per farsi amare e apprezzare dai tifosi milanisti.

Tifosi milanisti che, proprio grazie anche alla sue eccellenti doti mostrate sotto la Curva Sud, hanno potuto festeggiare, il 22 maggio 2022, in seguito alla vittoria per 0-3 sul campo del Sassuolo di Alessio Dionisi, la conquista del 19esimo scudetto della storia del Diavolo.

Uno scudetto, arrivato a distanza di undici anni da quello vinto al termine dell’annata 2010-2011, che però è rimasto un successo isolato, visto il quinto posto dello scorso anno, divenuto poi quarto grazie alla penalizzazione inflitta alla Juventus, e l’attuale terzo, occupato con nove punti di ritardo sulla vetta attualmente di proprietà dei cugini dell’Inter.

Maignan, l’ex compagno al Paris Saint Germain non firmerà col Milan: la trattativa è sfumata definitivamente

Campione di Francia con il Lille nel 2021 e d’Italia col Milan nel 2022, Mike Maignan, per chi non lo ricordasse, ha vissuto anche una lunga esperienza tra le file del Paris Saint Germain. Pur non avendo mai esordito in prima squadra, l’attuale numero 16 del Diavolo ha infatti trascorso sei anni (2009-2015) all’ombra della Torre Eiffel facendo la trafila di tutte le formazioni giovanili della società capitolina.

Sei anni durante i quali il classe ’95 ha condiviso lo spogliatoio con tantissimi giocatori, poi affermatisi con la maglia della prima squadra del club parigino, tra cui Presnel Kimpembe che, seguito anche dal Milan in passato, è pronto a tornare in campo col Paris dopo la lacerazione parziale del tendine d’Achille rimediata il 26 febbraio scorso in occasione della vittoriosa trasferta (0-3) sul campo dell’Olympique Marsiglia.

Paris Saint Germain, Kimpembe rinnova fino al 2026: nessuna cessione in vista

Fermo ai box, come detto, dallo scorso febbraio a causa di un grave infortunio al tendine d’Achille, Presnel Kimpembe non lascerà il Paris Saint Germain nell’imminente sessione invernale di calciomercato. Nonostante il lungo stop, il club capitolino ha infatti deciso di prolungare il proprio rapporto col difensore fino al 30 giugno 2026.

Un prolungamento di contratto, arrivato senza problemi, annunciato nelle scorse ore dalla società del presidente Nasser Al-Khelaifi mediante un comunicato apparso sui propri canali di comunicazione. Un comunicato in cui il club parigino, elogiando lo straordinario percorso di Kimpembe tre le file del Psg, gli augura di tornare quanto prima in campo per continuare a vincere insieme.