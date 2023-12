Pioli, ma quale Zirkzee? | L’algoritmo ha puntato alla ‘Luna’: prendono il crack internazionale a prezzo di saldo

Zirkzee è già un lontano ricordo: grazie all’algoritmo Moneyball, il Milan ha trovato l’attaccante del futuro: lo pagano un tozzo di pane.

Reduce dalle due vittorie di fila, tra campionato e Champions League, contro Monza e Newcastle, il Milan di Stefano Pioli si prepara a far visita alla Salernitana di Pippo Inzaghi in occasione dell’anticipo serale di venerdì 22, valevole per la 17esima giornata di campionato in Serie A.

Una sfida, quella contro i campani, che i rossoneri, come più volte ribadito in queste ore, saranno ovviamente chiamati a vincere per confermarsi in terza posizione alle spalle di Inter e Juventus. Visti i nove punti che lo separano attualmente dalla vetta, il Diavolo ha infatti proprio nella conquista di un posto in Champions League il suo obiettivo stagionale minimo.

Un obiettivo il cui mancato raggiungimento significherebbe non solo restare fuori dal gruppo delle migliori 36 squadre d’Europa, ma anche, e forse soprattutto, rinunciare agli introiti che perverrebbero nelle casse del club in caso di qualificazione alla manifestazione.

Introiti che, vista la necessità di rinforzare anzitutto il reparto avanzato, servono come il pane al club di Gerry Cardinale che, desideroso di tornare al successo tanto in Serie A quanto in Europa, si sarebbe già messo al lavoro in vista della prossima estate per mettere a disposizione di Stefano Pioli (o del suo eventuale successore) un attaccante di livello che prenda il posto del partente Olivier Giroud, il cui contratto in scadenza il prossimo 30 giugno non verrà quasi sicuramente rinnovato.

Milan, né Zirkzee né David: l’algoritmo Moneyball scarta gli attaccanti di Bologna e Lille

Fiori all’occhiello di Bologna e Lille, Joshua Zirkzee e Jonathan David non verranno presi in considerazione dal Milan di Gerry Cardinale. Inizialmente nei piani del club rossonero, i due talenti sono usciti dalla sua lista dei desideri a causa dell’innalzamento delle loro quotazioni dovuto al loro fin qui ottimo rendimento con le rispettive squadre.

I 50 milioni di euro che i mastini chiedono per il classe 2000 canadese e i 30 che i felsinei vogliono per l’ex Bayern Monaco sono infatti, ora come ora, troppi per le casse del Diavolo che, esclusa la possibilità di fare acquisti costosi già a gennaio, avrebbe quindi deciso di virare su un attaccante meno esoso che molto bene sta facendo in Bundesliga con la maglia dello Stoccarda.

Milan, tutto su Guirassy dello Stoccarda: rossoneri pronti a pagare la clausola da 17 milioni di euro

Scartati, come detto, Zirkzee e Jonathan David, il Milan avrebbe già individuato il suo attaccante del futuro. Si tratta di Serhou Guirassy, centravanti guineano che molto bene sta facendo in Germania con la maglia dello Stoccarda. Un club, quello biancorosso, con la cui casacca il classe ’96 ha già messo a segno 17 gol nelle prime sedici partite di Bundesliga.

Un rendimento a dir poco straordinario, quello del 27enne nato ad Arles, che ha inevitabilmente attirato l’attenzione di molti top club europei, tra cui, appunto, il Milan il quale, stando a quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, starebbe seriamente prendendo in considerazione l’idea di pagare già a gennaio la clausola da 17 milioni di euro inserita nel contratto che lega il calciatore al club tedesco fino al 30 giugno 2026. Una clausola che, qualora venisse davvero pagata nelle prossime settimane, metterebbe a disposizione di Stefano Pioli un elemento di indubbio valore che potrebbe rivelarsi fondamentale nella corsa alla qualificazione in Champions League e, perché no, alla conquista dell’Europa League.