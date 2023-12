Sarà l’erede di Maicon | E lo ha scovato Piero Ausilio: prenotato il posto di Dumfries, annuncio entro il 7 gennaio

I nerazzurri sono attivi sul mercato per cercare di regalare a Simone Inzaghi una rosa coperta in tutti i ruoli.

La sconfitta patita in Coppa Italia contro il Bologna ha tolto un po’ di certezze e sicurezze ad un Inter che, fin qui, aveva disputato un inizio di stagione quasi perfetto. Soltanto due nei in un percorso che sembrava netto e senza ostacoli: il mancato primato nel girone di Champions League, che ha reso un po’ più complicato il sorteggio degli ottavi di finale, e, appunto, l’eliminazione dalla coppa nazionale.

Due risultati mancati anche a causa delle scelte di Simone Inzaghi che, in qualche modo, ha fatto capire di dare precedenza al campionato con l’obiettivo Scudetto e seconda stella che sembra la priorità su tutti gli altri. A qualificazione agli ottavi di Champions arrivata con due turni di anticipo e in Coppa Italia, quindi, il tecnico nerazzurro ha preferito fare un po’ di turnover e far rifiatare qualche titolarissimo.

Questo però ha mostrato alcune crepe nelle rosa nerazzurra che, a detto di molti, poteva contare su due formazioni, con le cosiddette riserve non così tanto inferiori ai titolari. Soprattutto in attacco e sulla fascia destra, però, la rosa non sembra essere completa e le alternative non risultano essere all’altezza di chi gioca di solito e nelle partite più importanti.

A destra il titolarissimo è Dumfries che, però, nelle ultime settimane è stato fuori per infortunio. Al suo posto ha giocato Matteo Darmian che è sempre molto affidabile, ma ormai offre maggiori garanzie nei tre dietro e, quello di braccetto destro della retroguardia, sembra essere il ruolo in cui si esprime al meglio. La vera alternativa all’olandese, però, ad inizio stagione, doveva essere Juan Cuadrado.

Cuadrado out, l’Inter cerca il nuovo Maicon

Il colombiano già da settembre ha cominciato a soffrire di una forte infiammazione al tallone d’achille che lo ha costretto a saltare gran parte di questi primi mesi. L’ex Juve è tornato in campo a novembre, ma ha accusato nuovamente fastidio alla zona incriminata e, di concerto con lo staff medico interista, ha deciso di operarsi. Starà fuori circa tre mesi, ma nel frattempo l’Inter ha bisogno di un sostituto.

Tra la fine del primo decennio del nuovo secolo e l’inizio del decennio scorso, la fascia destra dell’Inter è stata di proprietà di Maicon che, insieme al connazionale Cafù, può essere considerato il miglior terzino destro della Serie A dell’epoca moderna. Il brasiliano ha vinto il Triplete con Mourinho e tanti scudetti, ma soprattutto rappresentava un’arma letale per le difese avversarie.

Vice Dumfries e nuovo Maicon, l’Inter ha le idee chiare

Ora, Marotta e Ausilio sono alla ricerca di un nuovo Maicon, ma soprattutto di qualcuno che possa sostituire Cuadrado e far rifiatare Dumfries. Il nome individuato, in realtà già da tempo, è quello del canadese, Tajon Buchanan. Il 24enne, che ha partecipato al Mondiale in Qatar con la sua Nazionale, è in forza al Bruges, ma ha rifiutato il rinnovo di un contratto che scade a giugno 2025.

L’Inter aveva provato a prenderlo già in estate, ma la richiesta di 15 milioni di euro del club belga, aveva allontanato ogni possibile trattativa. Ora, le richieste economiche sembrano essere le stesse, ma Marotta spera di strappare un prestito con diritto di riscatto che può diventare obbligo a determinate condizioni. Il club nerazzurro spera nella fumata bianca già a gennaio e si avvale della volontà del calciatore che ha già scelto la sua prossima destinazione.