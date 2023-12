“Non mi piace, stupida” | Fece la guerra spietata a Sinner, ora è andato fuori di testa: aggredito l’arbitro

L’avversario di Sinner reduce da un momento di grande nervosismo, parole pesanti e aggressione nei confronti del direttore di gara, ecco cosa è successo

Stagione da incorniciare per Jannik Sinner quella conclusa con la vittoria con la Nazionale italiana della Coppa Davis e il secondo posto agli ATP Finals di Torino, battuto solo dal numero uno del ranking mondiale Nole Djokovic in una finale molto combattuta che hanno tenuto incollati alla televisione milioni di fan. Mesi in crescendo per l’altoatesino che si è espresso al meglio e si prospetta un 2024 altrettanto foriero di grandi risultati e soddisfazioni personali.

Il tennista è stato votato agli ATP Awards 2023 come il più amato dagli appassionati dello sport con la racchetta, premio ottenuto anche per merito del suo fair play e l’eleganza che mostra ogni volta che scende in campo.

Ultimi giorni di riposo per lui prima di iniziare a pensare all’inizio della nuova stagione che partirà dagli Australian Open e con l’obiettivo di conquistare il primo Grande Slam della sua carriera, risultato alla portata secondo i bookmakers.

Tanti gli avversari da battere che daranno il massimo per vincere tornei in tutto il mondo e scalare la classifica mondiale, con un cambio generazione già in atto e degni eredi dei campioni dello scorso decennio, da Nadal a Roger Federer.

Rune e la risposta irrispettosa in una recente intervista

Tra questi anche Holger Rune, che si è fatto notare anche per atteggiamenti fuori dalle righe. Il danese ha chiuso la stagione all’ottavo posto nel ranking. Sconfitto in finale all’Ultimate Tennis Showdown, si è lasciato andare a dichiarazioni pesanti nel post partita.

Ai giornalisti ha risposto: “Che domanda stupida…“, lasciando in maniera sbrigativa l’intervista per tornare subito a giocare. Proteste poi nei confronti dell’arbitro nella sfida contro Rublev, fino ad arrampicarsi sul suo seggiolino.

Cosa è successo nel match contro Sinner agli ATP Finals

Agli ATP Finals di Torino è stato sconfitto proprio da Jannik Sinner, nonostante problemi alla schiena per l’italiano e la sconfitta nel secondo set. Nel terzo Rune chiede il challenge, anche se arriva in netto ritardo stando alla risposta del direttore di gara.

Per questo viene negato e il danese protesta nei confronti dell’arbitro, con copiosi fischi che provengono dalla tribuna nei suoi confronti. Un momento di forte tensione che non è stato apprezzato dagli spalti.