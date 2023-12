Nadal, sprofondo rosso | Il ritorno annunciato era una ‘farsa’: non si è neanche iscritto all’Australian Open

Niente da fare per Rafa Nadal, il suo rientro in campo è rinviato, non si è nemmeno iscritto ai prossimi Australian Open

Sta per ricominciare la stagione del tennis che nel 2023 ha visto l’Italia grande protagonista grazie all’exploit di Jannik Sinner che è arrivato a giocarsi all’ultimo scontro contro Nole Djokovic l’ATP Finals e ha contribuito insieme ai suoi compagni di Nazionale alla conquista della Coppa Davis. Si è confermato il numero uno del ranking mondiale maschile invece il tennista serbo che non ha alcuna intenzione di abdicare il suo trono.

L’altoatesino e Alcaraz sono i predestinati per il futuro dello sport con la racchetta, con qualche altro protagonista pronto a entrare in scena e imporsi con il proprio talento e la propria classe. Il connazionale di Carlos, Rafa Nadal, invece è sul tramonto della propria carriera.

Per quasi due decenni si è giocato il ruolo di miglior tennista del mondo con il collega ed amico Roger Federer e da qualche stagione Nadal è calato a livello di rendimento, pur confermandosi tra i più difficili da battere, soprattutto su terra.

Il 2024 potrebbe essere per lui la stagione del rilancio e della degna conclusione di una carriera da vero campione con tanti successi e trofei conquistati e colpi da vero maestro che hanno impressionato tutti gli appassionati di tennis.

Fabio Fognini rinuncia agli Australian Open 2024

Uno dei rivali di Nadal, capace di batterlo agli US Open del 2015, è Fabio Fognini, capace anche di vincere il torneo doppio agli Austrialian Open nello stesso anno. Il tennista italiano doveva rientrare in campo proprio in occasione del Grande Slam ma ciò non avverrà.

Qualche giorno fa è uscita l’entry list delle qualificazioni dell’Australian Open 2024 e tra i nomi presenti non figurava quello Fabio Fognini. Si era ipotizzato una possibile wild card da parte dell’organizzazione del torneo tra i motivi della mancata iscrizione ma lo stesso tennista ligure ha fatto chiarezza,

Fognini spiega di non aver ancora recuperato dall’infortunio

Tramite il proprio profilo Instagram, con una stories, spiega: “Sfortunatamente non ho potuto fare domanda per le qualificazioni. Il recupero dell’infortunio al polpaccio ha richiesto del tempo extra inaspettato e la mia off season è iniziata solo pochi giorni fa. Ho bisogno di più tempo per essere pronto a competere. Ci vediamo presto“.

Fognini si era infortunato nel Challenger di Maia quando tentava di recuperare posizioni in classifica per entrare in tabellone a Melbourne.