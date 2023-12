Lotito ha perso la pazienza: mai più con Sarri | Lo sostituisce con il più laziale di tutti. Spesa totale? 0€

Rivoluzione in casa Lazio dopo la pessima prima parte di stagione, Lotito decide di cedere un veterano, il sostituto arriva come parametro zero

Periodo molto complicato per la Lazio. In campionato i blucelesti sono a metà classifica dopo quindici giornate di campionato. Reduci dalla sconfitta casalinga contro l’Inter capolista, gli uomini di Maurizio Sarri hanno mostrato un divario evidente con i nerazzurri ed evidenziato l’incapacità di reggere mentalmente al goal subito da Lautaro Martinez che ha indirizzato la partita a favore degli ospiti.

I lati positivi derivano dalla qualificazione ai quarti di finale di Coppa Italia, operazione non scontata data l’eliminazione proprio dell’Inter e del Napoli in questa settimana di gare, e il pass staccato per gli ottavi di Champions League, con l’ostacolo Bayern Monaco che sembra molto difficile da abbattere.

Da una parte una rosa che ha uno zoccolo duro che sta insieme da tanti anni e che può aver perso entusiasmo e motivazioni, dall’altra un centrocampo modificato in seguito alla cessione di Milinkovic Savic e che sembra privo della classe del serbo.

L’obiettivo resta quello di confermare un piazzamento europeo e la tanta concorrenza può aiutare la squadra della Capitale, dati i molti club che sono raccolti in pochi punti. Serve una striscia di risultati positivi per scavalcare molte rivali.

Cambio sulle fasce per la Lazio, via Marusic, al suo posto Valeri

Claudio Lotito sembra intenzionato a cedere Marusic, colpevole di alcune ingenuità di troppo nell’ultimo periodo. Allo stesso tempo la dirigenza ha individuato il sostituto in Emanuele Valeri (la cui fede laziale è stata più volte sbandierata), il cui arrivo a parametro zero la prossima stagione è praticamente fatto.

Il giocatore, infatti, ha il contratto che scade a giugno e ha già comunicato alla Cremonese la sua intenzione di non continuare in grigiorosso, a prescindere dalla promozione o meno del club in Serie A. Già a gennaio potrebbe lasciare i lombardi ed accasarsi in prestito all’Hellas Verona.

La Lazio del futuro, tante cessioni possibili

Molto dipenderà da come proseguirà la stagione in corso ma non è da escludere un cambio di allenatore e di una cospicua parte della rosa per la Lazio, con Ciro Immobile che potrebbe lasciare e provare l’avventura in Arabia.

Claudio Lotito si è sempre fatto valere evitando di cedere i propri gioielli pregiati a meno di offerte ritenute irrinunciabili ma le cose potrebbero cambiare nei prossimi mesi.