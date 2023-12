Ce lo daresti gratis per battere l’Inter? | Allegri alleato di Simeone: uno vince lo scudetto, l’altro la panchina nerazzurra

Juventus, Allegri contatta Simeone: in arrivo a Torino un gioiello dell’Atletico Madrid. Il Cholo aiuta i bianconeri per accaparrarsi la panchina nerazzurra.

Seduti rispettivamente sulle panchine di Juventus e Atletico Madrid, Massimiliano Allegri e Diego Pablo Simeone sono accomunati da un modo di pensare e fare calcio pressoché identico. Un modo di intendere il gioco del pallone fondato esclusivamente sull’ottenimento del risultato a prescindere da come questo viene raggiunto.

Non importa, infatti, se dopo 50 passaggi a palla a terra o dopo il classico “palla lunga e pedalare”, ciò che conta essenzialmente nel gioco del calcio è segnare un gol in più della squadra avversaria. Tutto il resto, lo spettacolo, è un di più del quale, per quanto debba essere comunque giustamente incentivato, si può fare tranquillamente a meno.

Una rinuncia allo spettacolo in favore del risultato che, sebbene mai ovviamente accolta all’unanimità da tifosi, allenatori e semplici appassionati, ha sempre caratterizzato, e caratterizza tuttora, il cholismo di Simeone e la filosofia del corto muso di Allegri.

Filosofie denominate in maniera diversa, ma poggianti sulla stesse basi, pragmatismo e concretezza, dalle quali sono partiti i successi di Allegri alla Juventus e Simeone all’Atletico Madrid. Due tecnici che, incontratisi complessivamente cinque volte (quattro in partite ufficiali e una in amichevole), sarebbero pronti a sedersi a tavolino per valutare la possibilità di dare il via a una trattativa che potrebbe riportare in Serie A un elemento attualmente militante tra le file dell’Atleti, molto apprezzato dal tecnico livornese della Vecchia Signora.

Juventus, assalto all’ex Udinese, Molina: l’Atletico Madrid ci pensa

In attesa di scendere in campo sabato alle 12.30 sul campo del Frosinone di Eusebio Di Francesco, la Juventus del presidente Ferrero guarda anche al mercato e mette nel mirino un giocatore che l’Atletico Madrid prelevò dall’Udinese nel luglio del 2022.

Un giocatore, rispondente al nome di Nahuel Molina che, sebbene centrale nei piani del Cholo, avrebbe maturato l’idea di voler lasciare la capitale spagnola per andare a cercare nuovi stimoli altrove. Nuovi stimoli che il classe ’98, legato ai colchoneros fino al 30 giugno 2027, potrebbe ritrovare proprio in Serie A con la maglia della Vecchia Signora la quale, da sempre interessata a lui, proverà a chiedere, nelle prossime settimane, uno sconto sui 50 milioni di euro che l’Atleti chiede attualmente per lasciarlo partire.

Addio Madrid, Simeone valuta il ritorno in Serie A: il Cholo potrebbe finire sulla panchina dell’Inter

Legato alla panchina dell’Atletico Madrid dal dicembre 2011, Diego Simeone potrebbe lasciare clamorosamente la Spagna a fine stagione. Un addio, dopo 13 anni caratterizzati dalla vittoria di ben otto titoli tra Spagna ed Europa, in seguito al quale il Cholo potrebbe tornare a sedersi sulla panchina di una squadra di Serie A a distanza di 13 anni dal suo addio al Catania dell’1 giugno 2011.

Un ritorno in massima serie, stavolta sulla panchina di quell’Inter già onorata da calciatore tra il 1997 e il 1999, che potrebbe concretizzarsi, il condizionale è d’obbligo, qualora Inzaghi non dovesse riuscire a portare a casa almeno il 20esimo scudetto della storia del Biscione. Vista l’eliminazione dalla Coppa Italia per mano del Bologna e le fasi finali di Champions League (proprio contro l’Atletico Madrid) e Supercoppa Italiana ancora da giocare, il futuro del tecnico piacentino sulla panchina meneghina non è così scontato come potrebbe sembrare. Tutto dipenderà, infatti, da ciò che accadrà nelle prossime settimane.