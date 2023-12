Vinse gli Europei con Chiesa e Donnarumma | Ma ora è caduto in disgrazia: messo fuori lista e svincolo inevitabile

Campione d’Europa con l’Italia nel 2021, ora incredibilmente fuori rosa. L’inesorabile declino di un talento ormai sulla via del tramonto. Società e tifosi non credono più in lui.

La prossima estate in Germania, l’Italia di Luciano Spalletti proverà a difendere il titolo di Campione d’Europa conquistato tre anni fa dopo la vittoria ai calci di rigore sull’Inghilterra di Gareth Southgate. Un trionfo, quello conquistato a Wembley l’11 luglio 2021, arrivato dopo un percorso pressoché perfetto che ha permesso agli Azzurri di tornare sul tetto del continente a distanza di 53 anni dalla prima e fino ad allora unica affermazione nella manifestazione.

Un percorso, come detto, rasente la perfezione, quello degli uomini di Roberto Mancini che, superato a punteggio pieno, con sette gol fatti e zero subiti, il gruppo A comprendente anche Svizzera, Galles e Turchia, hanno poi dovuto sudare più del previsto contro l’Austria di Marko Arnautovic negli ottavi di finale.

Un match, quello contro gli austriaci, vinto 2-1 al termine di 12o minuti infuocatissimi, in seguito ai quali Chiesa e compagni hanno poi avuto la meglio, col medesimo punteggio, sul Belgio di Roberto Martinez nella gara dei quarti di finale giocata all’Allianz Arena di Monaco di Baviera il 2 luglio 2021.

Un successo, quello ottenuto nei tempi regolamentari sulla formazione del tecnico spagnolo, che ha conseguentemente spalancato all’Italia le porte della semifinale contro la Spagna la quale, incontrata per il terzo Europeo di fila, è stata sconfitta ai calci di rigore dopo l’1-1 dei precedenti 120 minuti. Una vittoria ai rigori dopo l’1-1 delle precedenti due ore di gara, arrivata quindi, come detto, anche nell’atto conclusivo contro l’Inghilterra il successivo 11 luglio.

Giocò contro il Galles ad Euro 2020, ora è fuori rosa in Serie A

Il ricordo dell’Italia che solleva al cielo di Wembley il secondo titolo europeo della sua storia vive ancora indelebilmente nella mente e nei cuori tifosi italiani. Un titolo, atteso da ben 53 anni nel Bel Paese, arrivato, come detto, al termine di una cavalcata fantastica resa possibile dall’unione e dalla grinta di un gruppo perfettamente amalgamato dal tecnico, Roberto Mancini.

Un gruppo, formato come ogni squadra da titolari e riserve, nel quale, come molti ricorderanno, figurava anche il nome di un giocatore che, in campo nei minuti finali della sfida contro il Galles del 20 giugno 2021, è ora finito fuori rosa nel suo club il quale, anche a causa dei suoi gravi e purtroppo ripetuti infortuni, pare non essere più disposto ad aspettarlo.

Fiorentina, l’inesorabile declino di Gaetano Castrovilli: l’ex numero dieci viola lascerà Firenze a fine stagione

Da faro del centrocampo della Fiorentina ad esubero senza speranza di rivedere il campo: così brevemente può riassumersi il lento e inesorabile declino di Gaetano Castrovilli sulla sponda viola dell’Arno. Tornato a Firenze nell’estate 2019, dopo il prestito biennale alla Cremonese, il classe ’97, negli ultimi due anni, è purtroppo incappato in una serie di infortuni che ne hanno limitato l’utilizzo da parte del tecnico, Vincenzo Italiano.

Infortuni, tra i quali quello gravissimo al ginocchio sinistro rimediato il 16 aprile 2022 nel match casalingo contro il Venezia, in seguito al quale il 26enne nato a Canosa di Puglia pare aver smarrito inesorabilmente la via al punto da essere messo fuori rosa dalla Fiorentina la quale, dopo aver visto fallire il suo passaggio al Bournemouth la scorsa estate, sembrerebbe aver deciso di non volerlo aspettare più. Dall’1 luglio 2024, giorno successivo alla scadenza del suo contratto con la Viola, Castrovilli sarà quindi libero di cercarsi una nuova squadra. Una nuova squadra, nella quale si spera possa risorgere dopo un biennio passato nell’anonimato più totale.