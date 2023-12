Ci sarà un ‘nuovo Neymar’ | E questa volta sarà alla Juventus: stilate le carte da firmare, l’affare si farà

La Juventus protagonista di un nuovo caso Neymar, la trattativa è già in dirittura d’arrivo, si firma a fine stagione, ecco cosa succederà per i bianconeri

Tra i giocatori brasiliani più talentuosi dell’ultimo decennio, Neymar è stato protagonista di partite sontuose con la maglia del Barcellona e del Paris Saint Germain. In quelle due occasioni ha avuto compagni di reparto di altissimo livello, da Lionel Messi a M’bappè, riuscendo sempre a ritagliarsi un posto da titolare grazie al suo talento e alla sua capacità di essere devastante in fase offensiva.

Il centravanti ha provato a prendersi sulle spalle le sorti della sua Nazionale negli scorsi Mondiali, senza riuscire ad ottenere risultati degni di nota, segno di una rosa con molti limiti soprattutto in difesa e che proverà a tornare ai vertici con Carlo Ancellotti, già annunciato come futuro commissario tecnico.

Non sappiamo se l’allenatore italiano terrà in considerazione Neymar, adesso impegnato in Arabia Saudita in un campionato che è esploso nell’attuale stagione grazie all’approdo nel mercato estivo di molti campioni che militavano nei top club europei.

In realtà Neymar ha manifestato il suo desiderio di chiudere la propria carriera nella squadra in cui ha mosso i primi passi e si è meritato la chance di trasferirsi in Europa, un club storico del Brasile che è da poco retrocesso per la prima volta nella sua storia, cioè il Santos.

Alex Sandro e Neymar, per loro un possibile ritorno al Santos

Stesso destino potrebbe riguardare Alex Sandro. Il terzino della Juventus al momento non ha rinnovato il proprio contratto e lo scarso impiego che Max Allegri sta dando al giocatore è un segnale indicativo di quanto sia sempre di più ai margini del progetto tecnico.

Qualora si svincolasse di fronte si propongono le ipotesi di un trasferimento in Turchia, con alcune squadre che avevano già dimostrato un forte interesse per ingaggiarlo, oppure il ritorno al Santos che lo ha lanciato, una scelta di cuore per riportare nella massima serie il club.

Alex Sandro e la sua lunga parentesi a Torino

Alex Sandro è stato protagonista di diverse stagioni in bianconero. Dopo un primo periodo in cui era devastante sulla fascia e titolare fisso, ha finito per limitarsi al contenimento difensivo e non ha più brillato con le sue prestazioni.

Questo è dovuto anche all’impostazione tattica catenacciara e conservativa di mister Allegri ma un calo nel rendimento è evidente per il terzino brasiliano.