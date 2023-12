Roma, ti ricordi Doumbia? | Adesso Mourinho lo rivuole con sé per risolvere i problemi: prestito e contratto a gettone

L’allenatore giallorosso ha bisogno di rinforzi per risolvere i problemi della sua rosa e poter competere nella lotta ad un posto Champions.

Ad inizio 2015 la Roma non passava esattamente un momento esaltante. Era la squadra allenata da Rudi Garcia che la stagione precedente aveva raggiunto un ottimo secondo posto alle spalle della Juventus e in quella posizione stazionava anche nella stagione 2014/2015.

La squadra, però, a gennaio 2015 arrivava da prestazioni sconcertanti ed umilianti in Champions League nei mesi precedenti (l’1-7 subito contro il Bayern Monaco) ed era stata eliminata ai rigori dallo Spezia, squadra allora che militava in Serie B, in Coppa Italia. Anche in campionato i giallorossi continuavano a perdere punti per strada.

Nella sessione invernale di calciomercato la società capitolina decise di investire circa 15 milioni di euro per un attaccante che, fino a quel momento, aveva fatto caterve di gol tra Young Boys e Cska Mosca. Si trattava dell’ivoriano Seydou Doumbia che, però, impegnato in Coppa d’Africa con la sua Nazionale, potette approdare a Roma soltanto a febbraio.

L’esordio in Serie A non fu dei più allegri. Il 15 febbraio contro il Parma i giallorossi non riescono a sbloccare lo 0-0 e Doumbia, partito titolare, non riesce ad incidere, anzi, sbaglia tutto quello che si poteva sbagliare. Al momento della sostituzione viene fischiato da gran parte dell’Olimpico.

Da un Doumbia all’altro? La Roma ci pensa

Questo sarà grossomodo il riassunto della sua esperienza a Roma che, nonostante un contratto iniziale che scadeva nel giugno 2019, termina dopo soli sei mesi al termine della stagione 2014/2015. Doumbia deluderà parecchio ed al termine del campionato avrà collezionato soltanto due gol in tredici apparizioni che saranno anche gli unici di tutta la sua avventura romana e italiana.

Il mercato di gennaio 2024 è alle porte e a Roma, sempre sponda giallorossa, potrebbe approdare un altro Doumbia, anche se i tifosi romanisti si augurano che questa volta vada un pochino meglio. José Mourinho ha espressamente fatto capire che alla sua squadra manca un po’ di qualità in tutti i reparti e spera che la sessione invernale di calciomercato possa portare delle piacevoli novità.

Roma, occhi su Kamory Doumbia

Anche se Tiago Pinto si concentrerà soprattutto nel rinforzare il reparto difensivo, un obiettivo dei giallorossi potrebbe essere il maliano Kamory Doumbia. Il centrocampista classe 2003 è balzato agli onori della cronaca calcistica nelle ultime ore dopo aver realizzato uno straordinario poker nella sfida di Ligue 1 del suo Brest contro il Lorient.

Quattro gol velocissimi arrivati tutti nel primo tempo e in meno di mezz’ora. 22′, 25′, 29′, 45’+3′: questi i minuti in cui sono arrivate le marcature di Doumbia che, fino a mercoledì sera, aveva segnato una sola rete in campionato. Il maliano è arrivato al Brest in estate in prestito secco dal Reims ed il suo valore di mercato è di appena due milioni di euro. I giallorossi e Tiago Pinto restano alla finestra per un possibile investimento già a gennaio.