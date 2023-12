Quel giorno Roma si paralizzò per Totti | Ora finalmente è pronto a tornare: tutti convinti, tranne il mister

Protagonista nel giorno dell’addio al calcio giocato di Totti con la Roma, adesso è pronto a tornare ma il suo allenatore non è convinto

Era il 28 maggio 2017 quando tutta Roma si fermò per salutare Francesco Totti. Per la bandiera dei giallorossi l’ultima partita da calciatore, il suo addio commovente con le lacrime dei tifosi e di tutti gli amanti del calcio per l’ultimo assaggio del suo talento. Il numero 10 è stato un vero idolo per la curva romanista e quel giorno tanti speravano di non doverlo vivere.

Un discorso toccante in mezzo al campo davanti a uno Stadio Olimpico gremito in ogni angolo e il ricordo di una carriera spesa per una sola maglia, uno degli ultimi esempi di cosa significhi sposare un progetto e rinunciare anche a offerte economiche nettamente maggiori.

Tanti allenatori hanno avuto il privilegio di avere nelle proprie squadre un campione come Totti, che con i giallorossi ha vinto uno storico Scudetto e diverse Coppe Italia, un bottino inferiore rispetto alla classe e al contributo che la punta ha saputo dare al suo club.

L’ultimo di questi è stato Luciano Spalletti che ha deciso di delegarlo spesso in panchina, spingendolo così a prendere la drastica decisione di appendere gli scarpini al chiodo e di voltare pagina nella sua vita dopo aver dato tutto per la sua Roma.

Pellegri e il ritorno al Genoa, tutto bloccato a causa di Juric

Quel giorno si disputò la partita tra Roma e Genoa, fatto che è finito in secondo piano. Ma in quell’occasione andò a segno per i liguri Pietro Pellegri. Il giovane attaccante attualmente milita al Torino e si è parlato già durante il mercato estivo di un possibile ritorno a Marassi.

L’operazione non si è poi concretizzata a causa della volontà di mister Ivan Juric di puntare sul centravanti come possibile compagno di reparto di Duvan Zapata, acquisto di lusso dell’ultima campagna di mercato dei granata.

Pellegri resta al Torino, squadra in crescita in Serie A

Nonostante nella prima parte di stagione non sia riuscito a trovare molto spazio nell’undici granata, Pellegri resterà alla corte di Juric fino al termine del campionato.

Nelle ultime gare i granata hanno trovato una maggiore costanza di rendimento e una solidità difensiva che ha consentito loro di risalire in classifica, avvicinandosi alla zona Europa.