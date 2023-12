Osimhen, ti fece piangere lacrime amare | Ma ora lo sbattono fuori dal club: riparte dalla Fiorentina

Dopo aver fatto un brutto scherzo al Napoli, il giocatore è finito ai margini del suo club e riparte dalla Fiorentina, trasferimento già a gennaio

La sconfitta casalinga contro il Frosinone agli ottavi di finale di Coppa Italia è uno dei punti più bassi raggiunti dal Napoli nelle ultime stagioni. Un pesante 4 a 0 allo Stadio Diego Armando Maradona con la squadra fischiata al termine e con Walter Mazzarri che ha chiesto scusa ai tifosi in conferenza stampa, sperando che questo disastro possa servire per svoltare una stagione al momento deludente.

Eppure a metà del secondo tempo con l’entrata in campo dei titolarissimi il Napoli sembrava potersi portare in vantaggio ma dopo poco è iniziato lo show dei ciociari, letali in attacco e capaci di sfruttare le disattenzione difensive degli avversari.

Tra questi anche Victor Osimhen, per niente incisivo in questo caso e tornato a segno la scorsa domenica contro il Cagliari. Il bomber africano ha preso in mano l’attacco napoletano la scorsa stagione, risultando devastante in area di rigore.

Con Luciano Spalletti si è espresso al meglio e adesso deve dimostrare di essere un giocatore di altissimo livello a prescindere dal tecnico che lo allena, sperando di un girone di ritorno nettamente migliore e di un percorso europeo che vede adesso come prossimo ostacolo il Barcellona.

Faraoni, dal Verona alla Fiorentina, possibile trasferimento per il terzino

Una delle recenti delusioni vissute dal Napoli e da Osimhen è avvenuto il 23 maggio 2021. La rete segnata da Faraoni nel match contro il Verona impedì agli azzurri di qualificarsi alla Champions League, con le lacrime finali dei tifosi e dei giocatori.

L’esterno milita ancora negli scaligeri ma potrebbe salutare la sua attuale squadra nel mercato di gennaio, dato il forte interesse nei suoi confronti della Fiorentina che cercherà di rinforzarsi per confermare un posizionamento europeo e provare a vincere la Conference League dopo la finale persa dello scorso giugno.

Il punto sul mercato della Fiorentina, le possibili operazioni di gennaio

La fascia destra necessita di un nuovo interprete per la Viola. Il Corriere dello Sport avanza il nome di Faraoni e come alternativa affiorano le ipotesi di Zanoli del Napoli, nel mirino anche del Genoa, e di Mazzocchi della Salernitana.

Per la Fiorentina servirà anche un investimento in attacco, dato il pessimo rendimento realizzativo delle punte e l’infortunio subito da Nico Gonzalez, costretto fino a febbraio lontano dal campo.