Io mi fermo qui | Neymar, l’annuncio che nessuno voleva sentire: non ha avuto la forza mentale di Chiesa

Dopo l’ennesimo infortunio degli ultimi anni della sua carriera è arrivato l’annuncio che lascia tutti senza parole.

All’inizio della scorso decennio veniva considerato il nuovo fenomeno del calcio mondiale e uno di quei calciatori che avrebbe scritto la storia del calcio, soprattutto dopo il ritiro di Messi e Cristiano Ronaldo. Nel 2017, poi, il suo trasferimento dal Barcellona al Paris Saint Germain diventa, e ancora è rimasto tale, l’acquisto più costoso di sempre per un calciatore, grazie ai 220 milioni di euro circa che il club parigino sborsò a quello blaugrana.

Neymar Jr ha avuto a tutti gli effetti degli anni di carriera estremamente scintillanti e fenomenali. Il Triplete con il Barcellona, il tridente con Messi e Suarez di cui ha fatto parte in Spagna e che è stato uno dei più forti e letali di sempre. Dal suo approdo a Parigi in poi, però, la sua carriera è stata costellata e condizionata da infortuni, anche piuttosto seri, che lo hanno costretto, quasi ogni anno, a saltare parecchi mesi di stagione.

Due volte il quinto metatarso del piede destro, una volta la caviglia, ora il ginocchio. O’ Ney ha avuto tanta sfortuna con gli infortuni e questo è stato, e continua ad essere, un limite che forse gli ha impedito di raggiungere traguardi e vette che la sua classe cristallina poteva tranquillamente fargli raggiungere.

Il 18 ottobre scorso, nella gara di qualificazione ai Mondiali 2026 contro l’Uruguay, si fa male con la maglia del suo Brasile ed esce in lacrime dal campo in barella. L’infortunio sembra subito gravissimo, ma il responso è ancora più impietoso di tutte le più terrificanti previsioni: rottura del menisco e del legamento crociato del ginocchio.

Neymar e Chiesa, due infortuni simili

Un terribile infortunio che a noi italiani ha riportato in mente quello subito da Federico Chiesa nel gennaio 2022 in una sfida di campionato tra Juventus e Roma. L’ex esterno della Fiorentina, dopo aver guidato l’Italia alla vittoria dell’Europeo 2021, infatti, si rompe il crociato nella sfida tra bianconeri e giallorossi.

L’infortunio gli costringe a saltare tutta la restante parte di stagione (comprese le partite decisive per la qualificazione al Mondiale al Qatar dell’Italia) e ne condiziona gran parte di quella successiva. Solo quest’anno, infatti, Chiesa sembra essere tornato quello dell’Europeo e sta giocando con continuità e spesso ai livelli a cui ci aveva abituato.

Neymar, niente Copa America. L’annuncio ufficiale

Un rientro a pieno regime che fa ben sperare anche Luciano Spalletti e tutti i tifosi azzurri in vista dell’Europeo che si terrà tra giugno e luglio in Germania. Chiesa ci sarà e ha avuto tutto il tempo per recuperare e tornare sé stesso. Niente da fare invece per Neymar che, dopo il grave infortunio di Ottobre, sarà costretto a saltare anche la Copa America 2024 in programma in estate negli Stati Uniti, oltre che tutto il resto della stagione con l’Al-Hilal.

L’annuncio che tanti tifosi del Brasile speravano non ricevere è arrivato direttamente dal medico della Nazionale verdeoro, Rodrigo Lasmar che in un’intervista ha detto: “Neymar non farà in tempo a recuperare dall’infortunio al ginocchio per la Copa America, gli servono nove mesi per tornare in campo”.