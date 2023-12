Tu in Coppa d’Africa non ci vai | Arriva il blocco del club di Serie A: non potrà partecipare per un cavillo

I problemi fisici potrebbero costringere il campione a saltare l’appuntamento che si disputerà in Costa d’Avorio tra tre settimane.

Il 2023 sta per terminare, ciò vuol dire che siamo giunti ormai a metà stagione. È ancora presto per redigere un bilancio, ma alcuni pattern sono stati ormai consolidati, le classifiche iniziano a delinearsi – si comprende di potrà competere per cosa – e le coppe europee hanno emesso i primi giudizi, al termine della fase a gironi. E senza la solita pausa invernale, il campionato marcerà spedito per i prossimi tre mesi, senza interruzioni.

Alcune squadre italiane dovranno fare i conti con la Coppa d’Africa e la Coppa d’Asia, che si disputeranno da metà gennaio e metà febbraio, e che potrebbe coinvolgere fino a un massimo di 52 giocatori di Serie A. Si va da Juventus e Inter, che non avranno nessun giocatore impegnato in tali competizioni, fino a Salernitana e Udinese, che potenzialmente rischiano di dover fare a meno di sei componenti della rosa (a testa).

Il Napoli, che lotta per un posto in Champions League e che ieri è stato eliminato dal Frosinone in Coppa Italia, dovrà fare a meno di due perni fondamentali: Zambo Anguissa e Victor Osimhen. Le loro nazionali, Camerun e Nigeria, sono tra le assolute favorite, per cui vi è il rischio che possano saltare fino a un massimo di sei partite: Torino (T), Salernitana (C), Sassuolo (T), Lazio (T), Hellas Verona (C) e Milan (T).

La Roma, ad esempio, sarà costretta a sondare il mercato per un nuovo difensore centrale. La partenza di Evan Ndicka (Costa d’Avorio) si aggiungerà all’assenza per infortunio di Smalling e Kumbulla, che rientra da un infortunio molto lungo e che avrà bisogno di tempo per ritrovare il ritmo gara.

Dubbio

Un’alta squadra che affronterà diverse incognite a gennaio è il Milan. I rossoneri stanno cercando di ritrovare la propria identità ma sono zeppi di infortuni. Gli ultimi sono quelli di Okafor e Pobega, che rischiano un lungo stop: l’attaccante potrebbe rientrare tra un mese, mentre per il centrocampista non è da escludere l’ipotesi di un intervento chirurgico.

Negli stessi ruoli Pioli potrebbe perdere altri due giocatori, anzi uno è certo, Samuel Chukwueze verrà convocato dalla Nigeria. Resta il dubbio legato a Ismael Bennacer.

Situazione

L’algerino è appena tornato dal lungo infortunio che l’ha tenuto lontano dai campi per sette mesi, ma le possibilità che venga convocato dal commissario tecnico Djamel Belmadi sono alte.

Lo stesso Bennacer negli scorsi mesi non ha mai nascosto la volontà di partecipare alla Coppa d’Africa: «Dovrei farcela. Dovrebbe essere tutto a posto prima di gennaio», aveva dichiarato a riguardo sul proprio canale YouTube, in un episodio della serie ‘Off the Pitch’ che ha seguito la sua riabilitazione.