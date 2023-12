Clamoroso Juventus: riammessa in Supercoppa Italiana | Meriti sportivi oltre ogni ragionevole dubbio, il comunicato

I bianconeri ottengono un grande successo, vendicando la sconfitta della scorsa edizione.

L’alba di una nuova era? Nonostante sia stata fermata sul pari a Marassi, la stagione della Juventus è iniziata nel migliore dei modi, per certi versi anche inaspettati. Dopo le vicende dello scorso anno, la squadra guidata da Massimiliano Allegri sta avendo il miglior rendimento dal 2020, anno del nono e ultimo scudetto.

Scudetto, una parola che il tecnico livornese non vuole ancora pronunciare, nonostante la vetta sia distante soltanto quattro lunghezze. Il passo dell’Inter appare inavvicinabile, ma la strada è ancora lunga e i bianconeri possono contare su un minore numero di impegni e una minore pressione. E, forse, è proprio questo il motivo dietro il quale alla Continassa continuano a mantenere un profilo basso.

L’obiettivo dichiarato è la qualificazione in Champions League, sia perché una società del calibro della Juventus non può permettersi di non parteciparvi per due anni consecutivi, sia perché il nuovo format porterà nelle casse dei club il 40% dei ricavi in più. A questo punto del campionato, però, con il quinto posto distante dieci lunghezze, aspirare a entrare tra le prime quattro sarebbe riduttivo, per cui è lecito domandarsi se i bianconeri proveranno a spingere sul pedale dell’acceleratore.

La risposta, con ogni probabilità, arriverà dal mercato invernale. Le squalifiche di Pogba e Fagioli costringeranno ad allentare i cordoni della borsa, nonostante la volontà di mantenere un regime di spesa equilibrato. Qualora dovesse arrivare una mezzala di livello, però, le carte in tavola potrebbero cambiare.

Trionfo

Il momento positivo della Juventus non riguarda soltanto la squadra maschile. Quella femminile occupa il secondo posto in campionato e punta allo scudetto, dopo essere stata spodestata dalla Roma nella passata stagione.

Ma non finisce qui, perché anche la Juventus Dsyre, la squadra di esports dei bianconeri, sta facendo cose importanti e si è aggiudicata prima la partecipazione e poi la vittoria della eSupercup su EA Sports FC 24.

Vendetta

La eSupercup è strutturata come un torneo a eliminazione diretta, a cui partecipano 14 squadre. La coppa è un antipasto del campionato, eSerie A TIM, che comincerà nelle prossime settimane e che vede i bianconeri difendere il titolo.

Danipitbull si è imposto in finale 6-2 contro Cagliari Esports del Pro Player Kekkova_10, vendicando la sconfitta subita nella passata stagione dal Monza.