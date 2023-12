Con Del Piero visse l’inferno | Ma ora l’Italia gli è stata “vietata”: esiliato in Svezia, epilogo tristissimo

Ha vissuto con Alex Del Piero il momento più basso della storia recente della Juventus, adesso l’ex compagno di squadra lascia l’Italia e va a giocare in Svezia

Insieme a Gianluigi Buffon, Alex Del Piero è stato la bandiera della Juventus a cavallo tra gli anni ’90 e il primo decennio del nuovo secolo. L’attaccante ha vissuto momenti stupendi con la sua squadra, dalla conquista della Champions League contro l’Ajax alla finale persa contro il Milan nel 2003 fino a molti Scudetti con diversi grandi allenatori in panchina, da Fabio Capello ad Antonio Conte fino a Marcello Lippi.

Con quest’ultimo anche la vittoria del Mondiale nel 2006 con la Nazionale italiana e la soddisfazione della rete in semifinale contro la Germania con un perfetto tiro a giro, marchio di fabbrica del talento amato non solo dai tifosi bianconeri.

Proprio dopo quella gioia Del Piero ha deciso di scendere in Serie B per contribuire con la sua classe alla rinascita del club che lo ha reso grande. E così dopo un anno di purgatorio è ricominciato un ciclo che poi ha portato a vincere di nuovo in Italia.

In quelli anni Del Piero ha preso sulle spalle l’attacco, con partite storiche come la doppietta segnata al Santiago Bernabeu e la standing ovation di tutto lo stadio del Real Madrid, una serata che ancora conserva con grande affetto.

Ekdal compagno di squadra di Del Piero dopo il ritorno in Serie A

Una fase di transizione con alcuni settimi posti, tanti cambi di panchina, da Del Neri a Zaccheroni, e una rosa in continua evoluzione e poche certezze, tra cui appunto Del Piero. Anni bui per i bianconeri prima di tornare allo Scudetto una volta inaugurato l’Allianz Stadium.

Tra i vari compagni di squadra di quel periodo anche Ekdal, all’epoca giovane centrocampista che poi ha militato in altre squadre di Serie A.

Ekdal pronto a salutare l’Italia, per lui ritorno in Svezia

Dopo la sua avventura in bianconero ha vestito infatti le maglie del Bologna, del Cagliari, della Sampdoria e attualmente gioca in Serie B con lo Spezia, squadra in forte difficoltà e in piena zona retrocessione.

Lo svedese potrebbe lasciare il club ligure e tornare in patria per chiudere la carriera con il Djurgardens, una decisione che il giocatore sta prendendo in queste ore, una scelta di cuore dopo tanti anni nel nostro Paese.