Al Chelsea avrò più fortuna di Pulisic | Addio comunicato ai vertici: contratto faraonico, squadra su misura e jet privato

Il suo futuro sarà al Chelsea: niente da fare per il Milan. Il giocatore ha preso la sua decisione. Troppo tardi per fargli cambiare idea.

Messe in archivio le due vittorie consecutive tra campionato e Champions League contro Monza e Newcastle, il Milan di Stefano Pioli si prepara al match, sulla carta più che abbordabile, contro la Salernitana dell’ex Pippo Inzaghi, ultima in classifica con appena otto punti conquistati dopo 16 partite.

Un match, quello contro i campani, valevole per la 17esima giornata di campionato in Serie A, che darà il via a una miniserie di quattro incontri, sulla carta facili per il club rossonero il quale, tra il 22 dicembre e il 7 gennaio 2024, se la vedrà con granata appunto, Sassuolo, Cagliari in Coppa Italia ed Empoli.

Quattro incontri, contro squadre in lotta per non retrocedere, che il Diavolo non dovrà ovviamente fallire non solo per confermarsi in terza posizione alle spalle di Juventus ed Inter, ma anche, e forse soprattutto, per tenere distanti le dirette inseguitrici.

Visti gli attuali nove punti di distanza dal primo posto dei cugini interisti, l’obiettivo stagionale di Leao e compagni è diventato inevitabilmente l’accesso alla prossima Champions League che, abbandonata prematuramente a causa del terzo posto nel gruppo F alle spalle di Borussia Dortmund e Paris Saint Germain, è pronta a trasformarsi, il prossimo febbraio, nella meno gloriosa ma comunque importante, Europa League.

Milan, difesa ridotta all’osso, ma l’attacco funziona a meraviglia: Pioli si gode Leao e Pulisic

Con i soli Tomori e Kjaer disponibili per la zona centrale della difesa, Stefano Pioli si prepara a fare ancora una volta di necessità virtù per quanto riguarda il suo reparto arretrato. Falcidiato dagli infortuni che hanno colpito la sua rosa nell’ultimo periodo, il tecnico parmigiano può però tirare un leggero sospiro di sollievo visto il rientro a pieno regime di Leao e Pulisic.

Fermati anche loro da guai muscolari nelle scorse settimane, il portoghese e l’americano, insieme all’ispiratissimo Reijnders, sono infatti, ora come ora, gli uomini in più del Diavolo che, reduce dalle due belle vittorie contro Newcastle e Monza, si prepara a chiudere bene il 2023 affrontando in fila Salernitana e Sassuolo.

Niente Milan, Noni Madueke resta al Chelsea

Seguito da tempo dal Milan di Gerry Cardinale, Noni Madueke non lascerà il Chelsea nel mercato di gennaio. Nonostante lo scarso impiego da parte di Mauricio Pochettino, il centrocampista inglese, stando a quanto riportato da The Athletic, è stato blindato dal club londinese il quale sembrerebbe pronto a concedergli maggiore spazio nella seconda parte di stagione.

Una seconda parte di stagione in cui il classe 2002 nato a Londra dovrebbe migliorare il suo score fatto finora di appena 203 minuti giocati tra Premier League ed Efl Cup. Una competizione, quest’ultima, nella quale il 21enne ha anche realizzato un gol nel match del secondo turno contro il Wimbleodn, vinto 2-1 a Stamford Bridge lo scorso 30 agosto.