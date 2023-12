È la reincarnazione di Cesc Fabregas | E lo prende la Juve: Giuntoli ingaggia un potenziale Pallone d’Oro

La Juventus mette gli occhi sul nuovo Fabregas. Cristiano Giuntoli ha le idee chiare: ringiovanire e allo stesso tempo rinforzare la rosa di Allegri.

Il pareggio della settimana scorsa contro il Genoa di Alberto Gilardino ha rallentato la corsa scudetto della Juventus che ora si trova a meno quattro dal primo posto dell’Inter. Un distacco sicuramente ancora esiguo, quello che separa i bianconeri dai nerazzurri, che però mette non poca pressione agli uomini di Massimiliano Allegri.

Senza impegni europei infrasettimanali, la Vecchia Signora ha infatti certamente meno alibi dei rivali meneghini i quali, al di là dei tanti impegni, restano comunque i principali favoriti per la vittoria dello scudetto che, qualora arrivasse, permetterebbe loro di cucirsi sul petto quella tanto desiderata seconda stella, sfiorata recentemente solo due stagioni fa.

Uno scudetto che, al contrario, neanche lontanamente ipotizzato all’ombra bianconera della Mole a inizio campionato, si è successivamente incuneato nelle intenzioni della società del presidente Ferrero grazie ai risultati positivi conquistati in questo primo scorcio di stagione da Chiesa e compagni i quali, in sedici partite, hanno portato a casa undici vittorie e quattro pareggi.

Risultati straordinari per una squadra lenta, macchinosa e priva di un vero e proprio sistema di gioco come la Juventus, la quale potrebbe presto accogliere tra le sue file un giovane centrocampista che, attualmente impegnato in Inghilterra, avrebbe suscitato l’interesse del direttore sportivo, Cristiano Giuntoli, pronto a volare in terra d’Albione per prendere informazioni su di lui.

Juventus, obiettivo ringiovanimento: si parte dal centrocampo

Accasatosi alla Juventus lo scorso luglio, dopo otto anni al servizio del Napoli, Cristiano Giuntoli si è subito messo a lavoro per mettere a disposizione di Max Allegri una rosa forte, giovane e competitiva che puntasse soprattutto al ritorno immediato in Champions League dopo un anno di assenza.

Una rosa, che in estate ha fatto registrare solo l’arrivo di Weah dal Lille, nella quale, però, sono stati confermati e promossi, soprattutto tra centrocampo e attacco, molti giovani provenienti dalla Next Gen come Miretti, Fagioli, Iling Junior, Yildiz e Nicolussi-Caviglia. Giovani centrocampisti e attaccanti che, uniti all’esperienza di Pogba, del quale si attende ancora il ritorno, e di tutti gli altri, dovranno rappresentare il futuro della Vecchia Signora la quale, dopo le recenti deludenti stagioni, vuole tornare a giocare un ruolo da protagonista tanto in Italia quanto in Europa.

Juventus, fari puntati su Patino dell’Arsenal: Giuntoli vola in Inghilterra per prendere informazioni sul centrocampista

Di proprietà dell’Arsenal, ma attualmente in prestito allo Swansea City, impegnato in Championship, Charlie Patino è il nuovo obiettivo di mercato della Juventus di Massimiliano Allegri. Dotato di grande tecnica e abile nell’impostazione del gioco, il gioiellino dei Gunners è stato già più volte paragonato all’ex leggenda del club, Cesc Fabregas.

Valutato dal club di Londra intorno ai 15 milioni di euro, il centrocampista inglese classe 2003 potrebbe essere il rinforzo perfetto per la Vecchia Signora targata 2024-2025. Giuntoli è pronto a volare in Inghilterra nelle prossime settimane per prendere informazioni su di lui. Vedremo cosa ne verrà fuori.