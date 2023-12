Dietro Fagioli c’è sempre stato lui | Ma ora è finito malissimo: comunicato ufficiale e licenziamento in tronco

Ha mosso i primi passi nel calcio che conta con lui, l’ex tecnico di Fagioli adesso è stato esonerato, arrivato il comunicato ufficiale del club.

Nicolò Fagioli è al momento lontano dal terreno di gioco a causa della squalifica per scommesse sportive. La sentenza è arrivata e il giocatore dovrà stare fuori sino a maggio, con la possibilità di disputare l’ultima partita di campionato che vedrà protagonista la sua Juventus all’Allianz Stadium contro il Monza di Raffaele Palladino e chissà se i bianconeri in quell’occasione festeggeranno lo Scudetto o si giocheranno il titolo negli ultimi novanta minuti.

Il centrocampista è stato gettato nella mischia la passata stagione da Max Allegri in un momento delicato per il club juventino e il giocatore ha risposto presente, meritandosi il posto da titolare in molte occasioni prima della doccia fredda della squalifica.

Per lui anche la gioia della prima rete ufficiale in Serie A sul campo del Lecce, un tiro a giro nel sette che ha ricordato un gesto tecnico tipico di un campione bianconero come Alex Del Piero e tanta continuità di buone prestazioni, con i tifosi impressionati.

Adesso la sua assenza si fa sentire nonostante il filotto di risultati positivi per la Juventus, al secondo posto dopo quindici giornate di campionato e con l’obiettivo di staccare il pass per la prossima Champions League che sembra alla portata.

Francesco Baldini, l’ex tecnico di Fagioli è stato esonerato

Fagioli si era già fatto notare in Primavera, quando nel 2018/19 era allenato da Francesco Baldini. Lo stesso tecnico è stato nelle scorse ore esonerato dalla panchina del Perugia, squadra che milita in Lega Pro. Decisiva l’ultima partita contro l’Arezzo.

La società umbra ha annunciato che il nuovo responsabile tecnico della prima squadra sarà Alessandro Formisano. A lui il compito di risollevare le sorti di una rosa che doveva giocarsi la promozione in Serie B e che ha deluso le aspettative in questa prima parte di stagione.

Il Perugia, piazza ambiziosa che sogna il ritorno in Serie B

Perugia che è un club storico, con un passato in Serie A e una tifoseria tra le più calde del Centro Italia. Un sostegno che non è mancato nemmeno in questo ultimo momento difficile ma un cambio in panchina è stato ritenuto necessario per la dirigenza.

Per Fagioli un’altra triste notizia e una conclusione del 2023 nel peggiore dei modi, con la speranza che possa avere imparato la lezione con questa squalifica e torni a giocare ad alti livelli.