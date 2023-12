Alex Sandro, fine della corsa | Giuntoli, l’occasione arriva dalla Premier: un ‘nobile decaduto’ gratis

Dopo il rinnovo automatico arrivato l’anno scorso per un’altra stagione, i bianconeri avrebbero trovato l’alternativa al brasiliano.

Nell’agosto del 2015 arriva in Italia per circa 26 milioni di euro. Lo acquista la Juventus dal Porto e fin da subito si capisce che la coppia Marotta-Paratici aveva azzeccato un’altra mossa, una di quelle che ha reso i bianconeri una squadra imbattibile in Italia per nove stagioni consecutive e molto competitiva in Europa, con due finali di Champions League in tre anni.

Alex Sandro, terzino sinistro brasiliano, diventa ben presto un punto fermo per Massimiliano Allegri. Qualità da vero carioca sulla fascia, sgroppate in avanti decisive, cross e assist perfetti per i suoi compagni, ma anche una sempre crescente capacità di difendere e proteggere l’aerea bianconera dagli attacchi avversari.

Doti che lo fanno diventare ben presto uno dei pupilli di Massimiliano Allegri e che gli valgono le prime convocazioni in Nazionale. La società bianconera, negli anni successivi, soprattutto tra il 2017 ed il 2019, arriva a rifiutare proposte molto alte, soprattutto dal Chelsea, per tenere Alex Sandro a Torino.

Ben presto, però, le sue prestazioni cominceranno ad essere meno positive e pian piano il brasiliano arriverà a sembrare la brutta copia sbiadita di quello che aveva incantato nei suoi primi anni in Italia e si era distinto come uno dei migliori interpreti nel suo ruolo. Con Sarri e Pirlo non sarà più un punto fermo, ma resterà uno dei senatori dello spogliatoio.

Alex Sandro, avventura in bianconero al capolinea

Negli ultimi anni, però, si ricordano molto di più i suoi errori delle cose positive, tanto che molti tifosi bianconeri gli hanno decisamente voltato le spalle. Questo soprattutto a causa del suo ingaggio elevato che contribuisce ad appesantire di parecchio il monte stipendi della Juventus. Con il ritorno di Allegri ed il passaggio alla difesa a tre, Alex Sandro abbandona il vecchio ruolo di terzino sinistro e comincia ad agire da braccetto nei tre della retroguardia.

Lo scorso anno gioca sempre di meno e molti vorrebbero una sua cessione. Il suo contratto, però, ha un’opzione che ne allunga la durata di un anno in maniera automatica al raggiungimento di un certo numero di presenze. Alex Sandro, così, resta in bianconero e costa altri sei milioni di euro netti fino al giugno 2024. Complice un infortunio, però, in questa stagione entra in campo soltanto cinque volte.

Juventus, per la fascia sinistra c’è Reguilon?

La sua avventura in bianconero, comunque, dopo ben nove stagioni, dovrebbe essere arrivata al capolinea. L’occasione per sostituirlo per Cristiano Giuntoli potrebbe essere ghiotta ed arrivare direttamente dal Manchester United.

Sergio Reguilon, infatti, non sta trovando spazio nel Manchester United e potrebbe partire già a gennaio. Il terzino sinistro spagnolo è arrivato ai Red Devils in prestito per una stagione dal Tottenham, ma potrebbe partire già in questa sessione invernale di mercato. Secondo il Mirror sulle sue tracce ci sarebbe il Borussia Dortmund, ma la Juventus resta alla finestra per rinforzare la sua fascia mancina.