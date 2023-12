Se non fate come dico, ritiro il Napoli | De Laurentiis sgancia la bomba: ultimatum alla Lega di Serie A

Aurelio De Laurentiis minaccia la Lega di Serie A: senza le giuste giuste condizioni, il Napoli non giocherà. Il presidente azzurro è stato categorico.

Reduce dalle due vittorie consecutive tra campionato e Champions League, conquistate rispettivamente contro Cagliari e Braga, il Napoli di Walter Mazzarri si prepara a scendere in campo, oggi alle 20.45, contro il Frosinone di Eusebio Di Francesco nel match valevole per gli ottavi di finale di Coppa Italia.

Una competizione, la coppa nazionale, che, abbandonata proprio agli ottavi lo scorso anno a causa della sconfitta casalinga contro la modesta Cremonese, rappresenta un obiettivo da conquistare quasi a tutti i costi per gli uomini del patron Aurelio De Laurentiis.

Visto il rendimento alquanto altalenante in campionato, che vede i partenopei attualmente in quinta posizione, a meno uno dal sorprendente Bologna di Thiago Motta, Osimhen e compagni dovranno infatti provare a dire la loro anche in Coppa Italia la quale, mancante dalle bacheche del club dall’annata 2019-2020, può essere una via alternativa per raggiungere l’Europa il prossimo anno.

L’obiettivo della società azzurra rimane chiaramente la qualificazione alla prossima Champions League la cui conquista, però, visti i soli tre punti che separano tuttora il Bologna quarto in classifica dall’ottavo posto della Roma, potrebbe rivelarsi più complicata del previsto.

Napoli, De Laurentiis e gli sfoghi contro la Lega di Serie A: celebre la fuga in motorino del 2011

Che Aurelio De Laurentiis sia un presidente vulcanico e sempre pronto a dichiarazioni pungenti, lo sappiamo ormai tutti. Un presidente che da quando ha preso le redini del Napoli nel 2004 non ha mai perso l’occasione per dire la sua, anche a costo di rendersi protagonista di episodi che nel tempo avrebbero poi assunto connotazioni prettamente comiche.

Episodi, come la celebre fuga in motorino dell’estate 2011, che, come molti sicuramente ricorderanno, era stata preceduta da un duro sfogo contro la Lega di Serie A la quale, a detta del numero uno partenopeo, non aveva avuto un occhio di riguardo nei confronti delle squadre impegnate in Europa, e quindi del suo Napoli, il quale avrebbe incontrato il Milan dopo il primo match del girone A contro il Manchester City e l’Inter subito dopo il secondo, in programma contro il Villarreal.

Napoli, De Laurentiis minaccia la Lega di Serie A: pronto a ritirare la squadra dalla Supercoppa

Nella giornata di lunedì 18 dicembre, la Lega di Serie A ha confermato ufficialmente il 18, il 19 e il 22 gennaio, quali date in cui Inter, Fiorentina, Lazio e Napoli si contenderanno in Arabia Saudita la nuova Supercoppa Italiana. Una conferma, arrivata dopo vari giorni di cambiamenti e attese infinite, che ha finalmente fatto chiarezza su una manifestazione alla quale, non senza clamore, potrebbe non prendere parte la squadra di Aurelio De Laurentiis il quale, mostratosi scontento della scelta di volare in Arabia a giocare un trofeo tutto italiano, ha fatto capire di essere pronto a ritirare la squadra dal torneo qualora i terreni di allenamento e di gioco non dovessero essere all’altezza.

Timoroso infatti di incorrere in infortuni che potrebbero minare il prosieguo della stagione, il numero uno dei campani, secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, avrebbe già predisposto l’invio a Riad di una delegazione del club, il cui compito sarà quello di valutare l’efficienza delle strutture che ospiteranno gli uomini di Walter Mazzarri. Nelle prossime settimane dovremmo saperne di più.