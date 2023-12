Se vai via, non metterai più piede in campo | Pioli, la ‘maledizione’ ha funzionato: il grande ex si è lesionato

Il giocatore si è fatto male: lontano dal Milan, non ha più trovato più spazio. Era un pupillo di Stefano Pioli, ora fa la panchina.

Le due vittorie di fila contro Newcastle e Monza hanno riportato sicuramente un po’ di buonumore in casa Milan dopo il recente periodo a fasi alterne. Due vittorie, arrivate dopo la debacle di Bergamo della settimana scorsa, che hanno rispettivamente permesso al Diavolo di restare in Europa e consolidare il proprio terzo posto, a cinque punti di distanza dalla Juventus di Massimiliano Allegri.

Un terzo posto in classifica, che vorrebbe dire qualificazione alla prossima Champions League, la quale, visti i nove punti che la separano dalla cima occupata dai cugini dell’Inter, rappresenta, ora come ora, l’obiettivo stagionale minimo della società di Via Aldo Rossi.

Una società che, falcidiata dagli infortuni (gli ultimi, in ordine di tempo, quelli di Pobega e Okafor che ne avranno entrambi per almeno un mese), si appresta a tornare sul mercato già a gennaio per rinforzare la rosa di Stefano Pioli in vista della serrata seconda parte di stagione.

Una rosa, quella del tecnico parmigiano, che ha sicuramente bisogno, ora come ora, di un difensore centrale, visti i soli Kjaer e Tomori attualmente a disposizione e un attaccante che si alterni con il non più giovanissimo Giroud, il cui contratto in scadenza il prossimo 30 giugno non verrà, molto probabilmente, rinnovato.

Milan, calendario in discesa: contro Salernitana, Sassuolo, Cagliari ed Empoli non bisogna sbagliare

Reduce, come detto, dalle due vittorie di fila contro Monza e Newcastle, il Milan di Stefano Pioli si prepara a far visita alla Salernitana dell’ex, Pippo Inzaghi in occasione della 17esima giornata di campionato in Serie A. Un match, quello contro i granata ultimi in classifica, che darà il via a una miniserie di incontri, sulla carta più che abbordabili per i rossoneri, i quali, tra il 22 dicembre e il 7 gennaio affronteranno in ordine campani, Sassuolo, Cagliari in Coppa Italia ed Empoli.

Quattro incontri, da pronostico tutti a favore dei meneghini, che arrivano forse nel momento migliore per Leao e compagni i quali, messisi alle spalle l’eliminazione dalla Champions League, dovranno necessariamente confermarsi in zona europea in campionato e andare quanto più avanti possibile in Coppa Italia ed Europa League.

Genoa, out Junior Messias: l’ex Milan salta la sfida col Sassuolo

Accasatosi al Genoa lo scorso 11 agosto con la formula del prestito con obbligo di riscatto dal Milan, Junior Messias salterà l’imminente sfida esterna contro il Sassuolo di Alessio Dionisi, in programma venerdì alle 18.30 e valevole per la 17esima giornata di campionato in Serie A.

Un’assenza, dovuta a una distrazione di lieve entità alla coscia sinistra, rimediata nel match di venerdì scorso contro la Juventus, che non dovrebbe costringere a un lungo stop il classe ’91 brasiliano il quale, salvo sorprese, dovrebbe prendere regolarmente parte alla gara contro l’Inter, in programma a Marassi venerdì 29 dicembre.