Roberto Mancini lo trovava inutile | Ma è pronta la rivincita: lui titolare e l’ex pupillo fuori

Una seconda linea per Roberto Mancini adesso torna titolare in un nuovo club mentre l’ex pupillo è di continuo in panchina, ecco di chi si tratta

L’avventura di Roberto Mancini con la Nazionale italiana è stata caratterizzata da alti e bassi. Chiamato a risollevare gli azzurri che non si qualificarono ai Mondiali del 2018 dopo i play-off in cui ebbe la meglio la Svezia di Zlatan Ibrahimovic, uno smacco incredibile dato che si trattava della prima storica esclusione dell’Italia dalla competizione. Un nuovo ciclo che ha avuto inizio con l’ex tecnico dell’Inter e del Manchester City e che ha visto l’esordio di molti giocatori.

Un percorso che ha raggiunto l’apice con la vittoria dell’Europeo nel 2021 dopo una cavalcata importante e un gruppo unito che è riuscito a battere anche nazionali sulla carta con rose più forti, prima del trionfo ai calci di rigore nella finale di Wembley contro l’Inghilterra.

Da quel momento tra il senso di appagamento e la mancanza di nuovi stimoli il rendimento degli azzurri è andato man mano peggiorando finché non è arrivata per la seconda volta consecutiva l’esclusione dai Mondiali, stavolta quelli disputati in Qatar.

A quel punto il malumore da parte del commissario tecnico ha preso sempre di più il sopravvento fino alla decisione improvvisa di dimettersi pochi giorni prima di Ferragosto e delle partite decisive per qualificarsi ai prossimi Europei del 2024 in Germania.

L’ex Inter M’Vila si propone a due club francesi

Ai tempi dell’Inter Kovacic era preferito come regista di centrocampo anche se non si è mai espresso agli alti livelli a cui ha abituato i tifosi del Real Madrid, un talento ancora acerbo che lasciava intravedere una visione di gioco e una cura della palla da vero campione.

Spesso era in panchina invece M’Vila, il quale potrebbe tornare a giocare titolare con due squadre francesi per le quali si è candidato di recente in un’intervista rilasciata a Prime Video, si tratta del Marsiglia e del Lione, club storici della Ligue 1 che stanno attraversando un inizio di stagione in salita.

Kovacic spesso in panchina con il Manchester City

Al contrario Kovacic ha giocato in campionato circa 600 minuti con il Manchester City di Pep Guardiola e non sta trovando molto spazio, anche a causa di una concorrenza spietata in mezzo al campo dei campioni d’Europa e della Premier League in carica.

Per il talento croato quindi l’ipotesi di un trasferimento a fine stagione e non mancheranno club importanti interessati al suo cartellino, con il possibile inserimento di qualche squadra italiana nel caso in cui ci fosse la volontà del giocatore di abbassare il proprio monte ingaggi.