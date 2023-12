Spedito un jet a Torino per prenderselo | Chelsea, staccato l’assegno: 50 milioni per il miglior difensore della Serie A

Rischia di lasciare Torino un giocatore che si sta imponendo in Serie A, i blues hanno pronta una maxi offerta per acquistarlo

Le due squadre di Torino hanno una lunga e importante tradizione di difensori. La Juventus ha formato il trio di centrali che ha guidato nel passato decennio il reparto arretrato della Nazionale italiana, con Leonardo Bonucci, Andrea Barzagli e Giorgio Chiellini che ha annunciato negli scorsi giorni il suo addio dal mondo del calcio giocato dopo l’ultima esperienza nel campionato degli Stati Uniti.

Anche adesso con Max Allegri la cura maniacale della fase difensiva diventa imprescindibile per i bianconeri, secondi in classifica grazie soprattutto al rendimento dei centrali, con Federico Gatti pericoloso anche in zona offensiva.

Sole dieci reti subite nelle prime quindici partite di campionato, di cui quattro solo nella trasferta di Reggio Emilia contro il Sassuolo, ultima sconfitta dei bianconeri, reduci da un filotto di ben 11 risultati utili di fila.

Il nuovo baluardo della difesa juventina è Bremer, giocatore acquistato dal Torino e che si è confermato anche in un top club del nostro campionato, meritando l’importante investimento della dirigenza bianconera.

Buongiorno nel mirino del Chelsea, pronta una maxi offerta per il centrale granata

Il sostituto di Bremer al Torino è diventato Buongiorno, oggi capitano dei granata e nel mirino della Nazionale italiana, dato che ha debuttato da titolare con Luciano Spalletti e nella decisiva partita per la qualificazione ai prossimi Europei di Germania 2024 contro l’Ucraina.

Il centrale adesso rischia di salutare i granata, dato il forte interesse da parte del Chelsea di Pochettino. Secondo quanto riporta il Sun, i blues sono disposti a investire fino a 50 milioni per assicurarsi le prestazioni del giocatore, facendo quindi vacillare Urbano Cairo che ne ha rifiutati la metà la scorsa estate, offerti dall’Atalanta.

Il momento del Torino, in netta ripresa dopo un inizio di stagione complicato

La squadra di Ivan Juric è in ripresa, con un Duvan Zapata finalmente incisivo in area di rigore e con la solita solidità in mezzo al campo frutto delle idee tattiche del tecnico croato, adesso non più a rischio esonero.

I tre punti conquistati contro l’Empoli hanno mostrato un miglioramento anche nel gioco, con indicazioni positive per l’allenatore e con il presidente che si è detto soddisfatto del momento positivo della sua squadra.