Clamoroso Szczesny, termina il contratto | Donnarumma ha perso il posto: alla Juve col prestito dilazionato

Per Donnarumma il posto da titolare al Paris Saint Germain è a forte rischio, si fa avanti l’ipotesi di un suo trasferimento alla Juventus, ecco come

Il passo falso di Genova con un solo punto raccolto a Marassi allontana la Juventus dalla vetta occupata dall’Inter, adesso distante quattro punti. Max Allegri si è detto comunque soddisfatto e non ha criticato alcune decisione arbitrali discutibili che non hanno favorito i bianconeri. Il quinto posto, occupato dal Napoli, è comunque a distanza di sicurezza e fa dormire sogni tranquilli all’ambiente, dato l’obiettivo stagione fissato nella qualificazione alla prossima Champions League.

La difesa è il reparto che sta dando maggiori garanzie di prestazioni, con Danilo, Bremer e Federico Gatti che stanno impressionando per la capacità di trasmettere grinta al resto della squadra e di respingere gli attacchi avversari.

Szczesny sta confermandosi ad alti livelli, nonostante la concorrenza di Perin che si fa sempre chiamare pronto quando scende in campo, e i soli dieci goal subiti in quindici partite di campionato sono merito anche delle loro parate.

Momento molto diverso per Gianluigi Donnarumma. L’estremo difensore del Paris Saint Germain è reduce da qualche ingenuità di troppo, tra parere ed entrate scorrette, e i tifosi lo hanno contestato di recente per le sue prestazioni insufficienti.

Keylor Navas pronto al rientro, posto a rischio per Donnarumma

In questo momento ha il posto da titolare dato l’infortunio che ha colpito Keylor Navas ma quando rientrerà in campo sarà a serio rischio panchina. Il costaricano nel frattempo ha parlato in una diretta social, mandando un chiaro segnale al suo collega.

Queste le sue parole: “Non giocare è frustrante per ogni giocatore. Grazie a Dio sto tornando al 100%, fortunatamente sono riuscito a riprendermi bene. Ho messo le cose nelle mani di Dio e sono pronto a lottare per provare a conquistare un posto, come sempre“.

Donnarumma e la Juventus, operazione realizzabile?

Per questo motivo torna a farsi viva l’ipotesi di vedere Donnarumma con la maglia della Juventus. Operazione che sarebbe fattibile solo se i parigini aprissero all’ipotesi di un prestito con diritto di riscatto e con un pagamento dilazionato per aiutare la società bianconera.

In questo modo la Juventus tornerebbe ad avere in rosa il portiere titolare della Nazionale italiana dopo Buffon, continuando così una lunga tradizione. L’accoglienza della curva è tutta da decifrare, saranno nel caso le sue parate a placare gli animi.