Arnautovic, fatti forza e asciugati le lacrime | Ufficiale la rottura del crociato, salterà Euro 2024

Arnautovic, è successo di nuovo: brutto infortunio e lungo stop. Il giocatore salterà l’Europeo in programma in Germania la prossima estate.

Prove di fuga per l’Inter di Simone Inzaghi: la vittoria contro la Lazio di Maurizio Sarri ha permesso ai nerazzurri di consolidare il proprio primo posto, portandosi a più quattro sul secondo della Juventus di Massimiliano Allegri, bloccata sull’1-1, venerdì sera, dal Genoa di Alberto Gilardino.

Un pareggio, quello dei bianconeri sul campo del Grifone, del quale hanno prontamente approfittato i meneghini i quali, grazie all’affermazione sul terreno dell’Olimpico, hanno portato a 15 la propria striscia di risultati utili consecutivi, fatta attualmente di 11 vittorie e quattro pareggi.

Una striscia di risultati utili consecutivi a dir poco straordinaria alla quale, seppur in maniera altalenante, ha partecipato anche Marko Arnautovic il quale, tornato sulla sponda nerazzurra dei Navigli la scorsa estate, a distanza di 13 anni dal suo addio al termine della stagione 2009-2010, è ancora alla ricerca della migliore condizione.

Impiegato complessivamente in 13 occasioni dal tecnico piacentino dei nerazzurri, il centravanti austriaco ha fin qui messo a referto solo un gol (contro il Benfica lo scorso 29 novembre) e un assist (contro il Monza lo scorso 19 agosto) che, sebbene il ruolo dichiarato di riserva alle spalle di Lautaro Martinez e Marcus Thuram, rappresentano un bottino troppo esiguo per un giocatore facente parte di una squadra che punta a fare bene tanto in Italia quanto in Europa.

Arnautovic, pronto a fare male alla sua ex squadra: l’austriaco sarà titolare in Coppa Italia contro il Bologna

In campo negli ultimi 12 minuti della vittoriosa sfida di qualche ora fa sul campo della Lazio, Marko Arnautovic dovrebbe partire titolare mercoledì sera nel match casalingo contro il Bologna, valevole per gli ottavi di finale di Coppa Italia.

Una competizione, la coppa nazionale, in cui l’austriaco ha già esordito lo scorso 11 agosto proprio con la maglia dei felsinei addosso. Un esordio stagionale, nella sfida casalinga vinta per 2-0 contro il Cesena, in seguito al quale la società rossoblù ha deciso di cedere il classe ’89, vista anche la sua non centralità nei piani di Thiago Motta, alla Benamata con la formula del prestito con obbligo di riscatto.

Real Madrid, stagione finita per Alaba: il difensore austriaco si è rotto il crociato

Compagno di Arnautovic tre le file dell’Austria, David Alaba non prenderà molto probabilmente parte all’Europeo in programma in Germania la prossima estate. Uscito vistosamente dolorante dalla sfida di domenica tra il suo Real Madrid e il Villarreal, l’ex difensore del Bayern Monaco ha purtroppo riportato la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro.

Un infortunio gravissimo, che tradotto in tempi di recupero significa stagione finita per il classe ’92 il quale, salvo recuperi lampo, rischia, come detto, di non poter partecipare ad Euro 2024 con la nazionale austriaca la quale, inserita nel gruppo D, se la vedrà inizialmente con Francia, Olanda e una tra Polonia, Estonia, Galles e Finlandia.