Hanno spoilerato la pallina | I sorteggi Champions andranno ‘in replica’: male per l’Inter, ma Inzaghi lo sapeva

Sorteggi Champions, ecco l’avversario dell’Inter negli ottavi di finale. Inzaghi lo sapeva già. Indiscrezione clamorosa venuta fuori nelle scorse ore.

La vittoria di qualche ora fa contro la Lazio di Maurizio Sarri ha portato enorme gioia in casa Inter. Grazie al successo sui biancocelesti, arrivato grazie alle reti di Lautaro Martinez nel primo tempo e Marcus Thuram nel secondo, i nerazzurri si sono infatti portati a più quattro sul secondo posto della Juventus, fermata venerdì sera in quel di Marassi dal Genoa di Alberto Gilardino.

Un successo importantissimo, quello conquistato sul terreno dell’Olimpico contro la formazione di Maurizio Sarri, che è già stato messo in archivio dagli uomini di Simone Inzaghi i quali, pronti a tornare in campo mercoledì nel match casalingo contro il Bologna, valevole per gli ottavi di finale di Coppa Italia, hanno anche la testa ai sorteggi di Champions, in programma oggi alle 12.00, dai quali verrà fuori l’avversario da affrontare negli ottavi di finale.

Un avversario che, visto il secondo posto conquistato nel gruppo D alle spalle della Real Sociedad, si preannuncia purtroppo complicato per i meneghini i quali rischiano di pescare corazzate come Manchester City, Real Madrid, Bayern Monaco e Barcellona.

Squadre, queste, alle quali si aggiungono le più abbordabili, almeno sulla carta, Arsenal, Atletico Madrid e Borussia Dortmund le quali, ad ogni modo, non dovranno ovviamente essere sottovalutate. Incontrare la formazione tedesca, sicuramente la più debole di quelle arrivate prime, sarebbe un sogno perfetto per il gruppo del tecnico piacentino il quale, però, ha già fatto sapere quale sarà, secondo lui, l’avversario dell’Inter nel primo turno della fase a eliminazione diretta.

Inter, oggi i sorteggi per gli ottavi di finale di Champions League: ecco le avversarie da evitare

Come detto, tra poco meno di due ore si terranno a Nyon, in Svizzera, i sorteggi per gli ottavi di finale di Champions League. Ottavi di finale ai quali hanno avuto accesso tre squadre italiane su quattro, tra cui, ovviamente, anche l’Inter di Simone Inzaghi che, arrivata clamorosamente seconda nel gruppo D alle spalle della Real Sociedad, attende con ansia di conoscere il nome del proprio avversario nel primo turno della fase a eliminazione diretta.

Un avversario che, visto proprio il secondo posto ottenuto nella fase a gironi, si preannuncia rischiosissimo per i nerazzurri i quali, da vice campioni d’Europa in carica, sperano di non beccare già agli ottavi di finale, squadroni come Bayern Monaco, Manchester City, Real Madrid e Barcellona.

Sorteggi Champions, Inzaghi lo sa già: ecco chi pescherà l’Inter agli ottavi di finale

Intervenuto qualche ora fa ai microfoni di Dazn negli istanti successivi alla vittoria sul campo della Lazio, l’allenatore dell’Inter, Simone Inzaghi, oltre a parlare della sfida dell’Olimpico, ha speso anche qualche parola sugli imminenti sorteggi di Champions League che, tra meno di due ore, riveleranno il nome dell’avversario dei nerazzurri negli ottavi di finale.

Un avversario che, secondo il tecnico piacentino, potrebbe essere nientemeno che il Manchester City di Pep Guardiola. Un avversario, la squadra inglese, la quale, incontrata nella finale di Istanbul lo scorso giugno, è sicuramente il peggior cliente che possa capitare al Biscione in questo momento. A breve ne sapremo di più.