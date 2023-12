Lautaro incredulo: si è lesionato il muscolo e non lo sapeva | Torna a febbraio, salta anche la Supercoppa

Brutto infortunio per Lautaro Martinez costretto a stare lontano dal terreno di gioco fino a febbraio, adesso la società deve correre ai ripari

Lautaro Martinez protagonista di un inizio di campionato di grandissimo livello. Capocannoniere in solitaria della Serie A, non ha mai avuto una media realizzativa così alta e sta guidando l’Inter in testa alla classifica del campionato, con un testa a testa con la Juventus che sta sorprendendo e allungando sulle inseguitrici, il Milan in primis, che appare molto in difficoltà.

Il bomber argentino si sta trovando benissimo con il compagno di reparto Marcus Thuram, nuovo acquisto nerazzurro, frutto dell’intuizione di Beppe Marotta e Piero Ausilio, capaci di sostituire al meglio il partente Romelu Lukaku.

Simone Inzaghi è lieto di questi numeri da fuoriclasse e si coccola il suo centravanti, con la speranza che possa mantenere le sue prestazioni sino a maggio, contribuendo a un percorso di nuovo da protagonisti in Champions League.

Il pareggio nell’ultima gara del girone a San Siro contro la Real Sociedad complica la strada europea dell’Inter, con il sorteggio di domani che potrebbe riserbare brutte sorprese e un’avversaria tosta agli ottavi di finale.

Nico Gonzalez infortunato, brutta notizia per la Fiorentina

L’Inter potrà però contare sul suo attaccante, cosa che non succederà alla Fiorentina, che si è qualificata in Conference League ma ha perso Nico Gonzalez, infortunatosi in Turchia.

Il compagno di Nazionale di Lautaro sarà costretto a stare fuori dal terreno di gioco sino a febbraio, con i tempi di recupero che non saranno inferiori ai 40 giorni. Contro il Ferencvaros, ha riportato una lesione di secondo grado dei muscoli flessori della coscia destra.

Il momento della Fiorentina e la difficoltà a segnare

Per Vincenzo Italiano si mette male, con l’attacco viola che fa fatica a segnare e senza un centravanti che si sia imposto sotto porta. Il mercato di gennaio potrebbe portare rinforzi, con Laurienté del Sassuolo come nome principale sul taccuino della società toscana ma con qualche sorpresa che potrebbe saltare fuori nei prossimi giorni.

Nonostante questo il campionato della Fiorentina sta continuando sulla falsariga della passata stagione, con la Zona Champions molto vicina, frutto anche della discontinuità di risultati delle rivali. Manca poco al termine del girone d’andata per fare un primo bilancio ma l’assenza di un giocatore di fantasia come Gonzalez complica la situazione in casa viola.