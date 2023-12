Da Parigi a Milano, a volte ritornano | Ausilio, idea geniale: operazione entro il 31/12, lo paga una miseria

Da Parigi il nuovo rinforzo dell’Inter, il giocatore è in scadenza di contratto e potrebbe arrivare già a gennaio, ecco di chi si tratta

Primo posto in classifica in campionato per l’Inter e qualificazione agli ottavi di finale di Champions League raggiunta, nonostante con il secondo posto nel girone. Bilancio più che positivo per questi primi mesi di stagione per Simone Inzaghi che cerca sempre di tenere alta la concentrazione e alzare l’asticella di una rosa che vale molto e può giocarsela contro qualunque avversario.

Molti settori del campo sono stati rinforzati dal mercato estivo, con innesti mirati frutto di una filosofia condivisa tra l’allenatore e la dirigenza, senza stravolgere la squadra che aveva terminato in crescendo a maggio.

Sostituzioni necessarie date le partenze di Romelu Lukaku e di Onana, con l’arrivo di Marcus Thuram e Sommer che hanno meritato il posto da titolari e stanno dando un enorme contributo al rendimento nerazzurro.

Mancano solo tre partite al termine del girone d’andata e per l’Inter è tempo di pensare a come poter migliorare il parco giocatore, dato l’imminente inizio del mercato di riparazione di gennaio.

L’Inter e l’esterno di centrocampo che serve a Simone Inzaghi

All’Inter serve soprattutto un nuovo esterno, per sostituire l’infortunato Cuadrado. La Gazzetta dello Sport avanza il nome di Thomas Meunier, con un passato al Paris Saint Germain e già nel mirino dei nerazzurri negli ultimi anni.

Il centrocampista è in scadenza con il Borussia Dortmund ed è chiuso da Ryerson. Cerca quindi più spazio e una nuova sistemazione, quella di Milano sarebbe per lui molto gradita, fatto che potrebbe agevolare la buona riuscita della trattativa e il suo approdo ad Appiano Gentile.

Un attacco a corto di giocatori ma con numeri da top club

L’attacco ha al momento quattro interpreti. Lautaro Martinez e Thuram stanno continuando a dare molte garanzie al mister con una continuità di prestazioni e di reti che fa ben sperare anche la tifoseria.

Alexis Sanchez non è stato convocato per l’impegno di campionato contro la Lazio ma si è sempre fatto notare quando è stato inserito in campo da Inzaghi mentre Arnautovic è tornato dall’infortunio ed è pronto a segnare. Tempo di riflessioni per Beppe Marotta e Piero Ausilio per capire se possa servire una quinta punta, dati gli impegni ravvicinati che proseguiranno anche nel 2024.