Per una volta vinciamo noi | Commisso, sgambetto a Giuntoli: lo seguivano da 2 anni ma lo prende la Viola

Fiorentina, che sgarro alla Juventus: accordo ormai a un passo col forte giocatore. Cristiano Giuntoli beffato dal presidente Commisso.

Lo scorso 5 novembre all’Artemio Franchi, pur non dominando, ha vinto la Juventus, ma stavolta è la Fiorentina a portare a casa l’intera posta in palio. Non parliamo di un successo sul campo, ovviamente, visto che la sfida di ritorno all’Allianz Stadium è prevista solo per il prossimo 7 aprile, ma di uno altrettanto soddisfacente che potrebbe presto vedere la Viola ingaggiare un giocatore da tempo anche nel mirino della Vecchia Signora.

Un giocatore che, a differenza di quanto accaduto in passato, potrebbe scegliere la città toscana anziché quella piemontese. Una città, il capoluogo toscano, che troppo spesso ha dovuto dire addio ai propri gioielli ceduti, nella maggior parte dei casi, proprio alla più ricca e blasonata Madama.

Da Vlahovic a Chiesa, passando per Bernardeschi, fino a Roberto Baggio, sono infatti vari i giocatori che hanno lasciato Firenze a suon di milioni (miliardi di lire nel caso di Baggio) per andare a cercare fortuna all’ombra bianconera della Mole.

Un’ombra, quella del noto simbolo architettonico torinese, all’interno della quale, come detto, sembra però non volersi andare a stabilire il giocatore di cui parleremo a breve, il quale avrebbe già fatto capire di preferire il gruppo di Vincenzo Italiano a quello di Massimiliano Allegri.

Fiorentina, assalto alla zona Champions: i viola puntano al ritorno tra le grandi d’Europa dopo 14 anni

Settima in classifica, ma con un solo punto di distacco dal quarto posto attualmente occupato dalla Roma, la Fiorentina di Vincenzo Italiano si prepara all’importante match contro l’Hellas Verona, valevole per la sedicesima giornata di campionato in Serie A, in programma domani alle 15.00 tra le mura amiche dell’Artemio Franchi.

Un match, quello contro gli scaligeri di Marco Baroni, che gli uomini del patron Commisso saranno ovviamente chiamati a vincere non solo per portare avanti la propria striscia di risultati utili consecutivi, fatta di due vittorie e tre pareggi tra Serie A, Coppa Italia e Conference League, ma anche per tenersi in scia di quella zona Champions League che, distante, come detto, solo un punto, rappresenta l’obiettivo stagionale di Bonaventura e compagni i quali, dopo i non proprio esaltanti anni recenti, vogliono riportare la Viola tra le grandi d’Europa a distanza di 14 anni dall’ultima volta.

Fiorentina, tutto su Laurienté del Sassuolo: si può chiudere a gennaio

Legato al Sassuolo da un contratto che scadrà il 30 giugno 2027, Armand Laurienté è il giocatore che Rocco Commisso potrebbe regalare a Vincenzo Italiano per la seconda parte di stagione. Seguito, come detto, anche dalla Juventus del presidente Ferrero, l’attaccante francese sarebbe a un passo dalla Fiorentina, pronta a ingaggiarlo per poco più di 20 milioni di euro già nelle prossime settimane.

Vista l’indisponibilità di Nico Gonzalez, che rimarrà fuori dai giochi per un bel po’ a causa del problema ai flessori della coscia destra rimediato nell’ultima gara di Conference League contro il Ferencvaros, toccherà al classe ’98 nato a Gonesse non far rimpiangere l’argentino almeno nelle prime uscite del 2024. La trattativa tra Fiorentina e Sassuolo può decollare nelle prossime settimane, non ci resta quindi che aspettare per saperne di più.